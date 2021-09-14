Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri'nin çekimleri biter bitmez imaj değiştirdi! Son haliyle Tarık Mengüç'e benzetildi!

Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili, Özkan Uğur ve Nilperi Şahinkaya gibi başarılı isimlerin başrolünde yer aldığı Cem Yılmaz'ın yeni Netflix dizisi Erşan Kuneri'nin çekimleri bitti.

Cem Yılmaz, Erşan Kuneri'nin son set gününden bir fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaşarak, ''Seyircisi olmak bir karnaval gibi oh. 6 saat Erşan. 2 dakika bile yeterken 6 saat. Tüm ekibin ellerine sağlık. Yolun yol olsun oğul.'' notunu düştü.

SAÇINI SARIYA BOYATTI

2022 yılında izleyici karşısına çıkacak olan Netflix dizisi Erşan Kuneri'nin çekimlerinin tamamlanmasının ardından dizide rol alan Uraz Kaygılaroğlu, hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. Çekimler biter bitmez imaj değişikliğine giden yakışıklı oyuncu, saçlarını ve bıyıklarını sarıya boyatarak adeta bambaşka birine dönüştü.

TARIK MENGÜÇ'E BENZETİLDİ

Yeni sezonda Ay Yapım imzalı Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'ta rol alacağı söylenilen Kaygılaroğlu'nun yeni tarzı magazin gündemini salladı. Hayranları ve sosyal medya takipçileri, Kaygılaroğlu'nu, saç ve sakallarını sarı renkte görmeye alışık olduğumuz şarkıcı Tarık Mengüç'e benzetildi.