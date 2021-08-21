Uraz Kaygılaroğlu, Kaan Yıldırım'a Hadise göndermesi mi yaptı?

Hadise ile ilişkilerini sonlandıran Kaan Yıldırım'ın son zamanlarda yaptığı paylaşımlar sosyal medyada büyük etki yaratıyor. Son olarak, bir süredir 'Erşan Kuneri' dizisinin çekimleri için sette olan Uraz Kaygılaroğlu, arkadaşı Kaan Yıldırım'ın paylaşımına yazdığı yorumla dikkat çekti. Yapılan yorum Hadise'ye gönderme yapıldığını düşündürdü.

HADİSE'YE GÖNDERME Mİ YAPTI?

Hadise’nin Kaan Yıldırım ile ayrılığı sonrası sebep gösterdiği "baskı" iddiasında yakın çevresine "'Kaan beni çok yordu. Her şeyime karışıyordu. İşime, fotoğraflarıma, sosyal medya hesaplarıma" diye dert yandığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Geçtiğimiz günlerde Uraz Kaygılaroğlu’nun yakın arkadaşı Kaan Yıldırım’ın denizde paylaştığı üstsüz fotoğrafına yaptığı "Üstün çıplak fotoğraf koydun bir şey demedim, bir de üstüne dişlerini göstererek mi gülüyorsun! Hem de bacakların görünürken(!) Sanırım ayrılacağız!" yoruma çok sayıda kullanıcı "Hadiseye gönderme mi yapıyorsun" karşılığı verdi.