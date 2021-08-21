Son dakika | İstanbul Heybelida'da orman yangını çıktı! Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor21 Ağustos 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | MasterChef yeni bölümüyle TV8'de21 Ağustos 2021 Cuma Fox TV yayın akışı | Petrol Kralları TV'de ilk kez FOX TV'de21 Ağustos 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümleriyle Show TV'de21 Ağustos 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı |Star Market Star TV'de21 Ağustos 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Yabancı Sinema: Kod Adı Londra Kanal D'de21 Ağustos 2021 Cumartesi ATV yayın akışı | İlgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ATV'de81921cb23227 nedir? Ne işe yarıyor?21 Ağustos 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Yeryüzleri TRT 2 'deYKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Uraz Kaygılaroğlu, Kaan Yıldırım'a Hadise göndermesi mi yaptı?

Uraz Kaygılaroğlu, Kaan Yıldırım'a Hadise göndermesi mi yaptı?

Oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkilerini evliliğe taşıması beklenirken şok bir kararla ayrılan Hadise, aradığı aşkı iş insanı Mehmet Dinçerler'de buldu. Yaşanan olayların ardından Uraz Kaygılaroğlu'nun, arkadaşı Kaan Yıldırım'ın üstsüz pozuna yaptığı yorum Hadise'nin ayrılık sonrası yaptığı açıklamayı akıllara getirdi.

Uraz Kaygılaroğlu, Kaan Yıldırım'a Hadise göndermesi mi yaptı?

Hadise ile ilişkilerini sonlandıran Kaan Yıldırım'ın son zamanlarda yaptığı paylaşımlar sosyal medyada büyük etki yaratıyor. Son olarak, bir süredir 'Erşan Kuneri' dizisinin çekimleri için sette olan Uraz Kaygılaroğlu, arkadaşı Kaan Yıldırım'ın paylaşımına yazdığı yorumla dikkat çekti. Yapılan yorum Hadise'ye gönderme yapıldığını düşündürdü.

Uraz Kaygılaroğlu, Kaan Yıldırım'a Hadise göndermesi mi yaptı?

HADİSE'YE GÖNDERME Mİ YAPTI?

Hadise’nin Kaan Yıldırım ile ayrılığı sonrası sebep gösterdiği "baskı" iddiasında yakın çevresine "'Kaan beni çok yordu. Her şeyime karışıyordu. İşime, fotoğraflarıma, sosyal medya hesaplarıma" diye dert yandığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 

Geçtiğimiz günlerde Uraz Kaygılaroğlu’nun yakın arkadaşı Kaan Yıldırım’ın denizde paylaştığı üstsüz fotoğrafına yaptığı "Üstün çıplak fotoğraf koydun bir şey demedim, bir de üstüne dişlerini göstererek mi gülüyorsun! Hem de bacakların görünürken(!) Sanırım ayrılacağız!" yoruma çok sayıda kullanıcı "Hadiseye gönderme mi yapıyorsun" karşılığı verdi.

6120b17d86b2472f3c0f9d7f.jpg

Uraz Kaygılaroğlu, Kaan Yıldırım'a Hadise göndermesi mi yaptı?

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT