Uraz Kaygılaroğlu'ndan 23 Nisan'a özel canlı yayın: Çocuk İstismarı için kampanya düzenleyecek!

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 23 Nisan'da 'Çocuk İstismarina' yönelik canlı yayın yaparak kampanya düzenleyeceğini açıkladı. 4 yaşında bir kız çocuğu olan Kaygılaroğlu'nun canlı yayına birbirinden ünlü isimler bağlanarak destek olacak.

"HEM PSİKOLOJİK HEM DE HUKUKİ DESTEK"

Çocuk istismarında kilit noktanın 'Önleme Merkezleri' olduğunu belirten Kaygılaroğlu, "UCİM çocuk istismarı ve çocuk ihmali ile ilgili çok kıymetli bir sivil toplum kuruluşu. 2020'de UCİM ile yollarımız kesişti. UCİM'in büyük bir davası vardı. Bir istismarcının bin yılla yargılanmasını istiyorlardı. Bu durum beni çok etkiledi.

Dava üzerine Saadet öğretmene ulaştım ve nasıl bir yardımım olabileceğini sordum. Önleme merkezinden bahsetti. Önleme merkezleri çocuk istismarını önlemek için kilit bir nokta. Önleme merkezinde herkese istismarı önleme adına eğitimler veriliyor. Yine bu merkezde istismara uğrayan kişiye ve ailesine hem psikolojik hem de hukuki destek ücretsiz olarak sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

"DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ"

Sözlerine deva eden ünlü oyuncu yarın gerçekleştireceği canlı yayına ilişkin olarak, "Yayınımız en fazla bir buçuk saat sürecek. Yayın anında takipçilerimizden SMS bağışı yapmalarını isteyeceğiz. Aynı şekilde daha büyük bir yardım yapmak isteyenler için hesap numaralarımız da olacak. İnsanlardan çok bir şey rica eden biri değilimdir. Kendi işimi hep kendim hallederim. Ancak bu durum farklı, herkesten ricam, 23 Nisan akşamı desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER YAYINA BAĞLANACAK

Öte yandan gerçekleştirecek canlı yayına destek olmak amaçlı olarak birbirinden ünlü isimlerin yer alacağı duyuruldu. Canlı yayına, Cem Yılmaz, Özge Özpirinççi, Edis, Doğa Rutkay, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Gülse Birsel, Gupse Özay, Sarp Apak, Kerem Bursin, Melikşah Altuntaş, Ekin Beril, Ceyda Düvenci, Berrak Tüzünataç, Demet Özdemir, Demet Evgar, Şebnem Bozoklu ve Berkcan Güven'in gibi ünlü isimler konuk olacak. Ayrıca banka hesap numaraları ve SMS ile 8246 numarasına bağış yapılabilecek.