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Ürdün Akabe Limanı'nda can pazarı! Gaz dolu tank patladı: 10 ölü 250'den fazla yaralı!

Ürdü'ün Akabe limanında yükleme yapıldığı sırada tankın devrilmesi sonrası olay yeri can pazarına döndü. Tank içerisinden sızan zehirli gazda 10 kişi öldü 250'den fazla kişi yaralandı.

Ürdün Akabe Limanı'nda can pazarı! Gaz dolu tank patladı: 10 ölü 250'den fazla yaralı!

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi'nin haberine göre Ürdün'ün Akabe Limanı'nda yükleme sırasında devrilen tankın patlaması sonucu sızan zehirli gazdan 10 kişinin öldüğü, 250’den fazla kişinin yaralandı. Yaşanılan olay sonrası tankın olduğu bölgenin boşaltıldığı, yaralıların ise hastaneye sevk edildiği öğrenildi. 

Ürdün Akabe Limanı'nda can pazarı! Gaz dolu tank patladı: 10 ölü 250'den fazla yaralı!

VATANDAŞLAR UYARILDI

Yapılan açıklmada, Akabe Limanı'ndaki gaz sızıntısı olayının ardından sivil savunma biriminde görevli tehlikeli madde uzmanlarının olay yerinde gereken incelemelerde bulundukları kaydedildi. Ürdün medyasında ise Akabe'de sirenlerin çaldığı ve kentte hoparlörlerden vatandaşların dışarı çıkmaması, evlerinin pencere ve kapılarını kapatmaları yönünde uyarıda bulunulduğu bilgisi paylaşıldı.

Ürdün Akabe Limanı'nda can pazarı! Gaz dolu tank patladı: 10 ölü 250'den fazla yaralı!

YATAK VE TIBBİ MALZEME TAKVİYESİ YAPILDI

Ürdün resmi haber ajansı Petra'da yer alan habere göre, Ürdün Hükümet Sözcüsü Faysal eş-Şebul, Başbakan Hasavne'nin Akabe Limanı'nda yaşanan olaya ilişkin İçişleri Bakanı başkanlığında bir soruşturma ekibi oluşturulması talimatı verdiğini söyledi.Akabe'de yaşayan vatandaşların olay yerine yaklaşmamaları uyarısında bulunan Şebul, bölgeye hasta yatakları ve tıbbi malzeme takviyesi gönderildiğini ifade etti.

Yaralıların tahliyesi için bölgeye 4 askeri uçağın sevk edildiği kaydedilen haberde, Zerka kentindeki sahra hastanesinin yaralılara müdahale için hazır hale getirildiği belirtildi. (AA)

Ürdün Akabe Limanı'nda can pazarı! Gaz dolu tank patladı: 10 ölü 250'den fazla yaralı!

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