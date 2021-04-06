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Üreticilere büyük kolaylık sağlayacak! Manisa'da yeni HİS göletleri yapılıyor

Manisa'da tarım ve hayvancılık alanında destekleme çalışmaları devam ediyor. Hayvancılık yapan üreticilere kolaylık sağlamak için hayvan sulama göletleri yapılacak. Böylelikle hem üreticilerin işi kolaylaşacak hem de yağmur suları değerlendirilecek.

Üreticilere büyük kolaylık sağlayacak! Manisa'da yeni HİS göletleri yapılıyor

Tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirdiği projelerle üreticilere büyük katkı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerden gelen talepler doğrultusunda mevcut hayvan içme suyu göletlerinin bakım ve onarımını yaparken ihtiyaç duyulan yerlerde de yeni göletler oluşturuyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, hayvanların daha uygun koşullarda yetiştirilmesi, verimliliklerinin arttırılması, et ve süt üretim maliyetlerinin düşürülerek üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Buna bağlı olarak Kula ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ne yeni bir Hayvan İçme Suyu Göleti yapılarak, üreticilerin kullanımına sunuldu.

YAĞMUR VE KAR SULARI DEĞERLENDİRİLİYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Hayvan içme suyu göletleri ile mera alanlarında yağmur ve kar suları doğal metotlarla biriktirilip muhafaza ediliyor. Bu sayede tüm gününü arazide geçiren mera hayvanları için temiz su kaynağı oluşturan göletler, kırsalda yaban hayatının korunabilmesine yönelik önemli yaşam alanları da sunuyor. Çalışmalarımız devam edecek. Yapılan Hayvan İçme Suyu Göleti vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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