Uros Cvetkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Cvetkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Cvetkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Cvetkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Cvetkovic 18 Haziran 2004 tarihinde Smederevo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Cvetkovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Uros Cvetkovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad U19 takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Uros Cvetkovic'nin FK Radnicki Belgrad U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Uros Cvetkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Cvetkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Uros Cvetkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Cvetkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2019 yılında Partizan U16

1 Temmuz 2020 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2021 yılında Partizan U18

11 Şubat 2022 yılında Teleoptik U19

30 Haziran 2022 yılında Partizan U18

25 Ağu 2022 yılında Rad Belgrad U19

Uros Cvetkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Cvetkovic şuan FK Radnicki Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Uros Cvetkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK ZemunPartizan Belgrade

Sırbistan U16 takımında 2 numaralı formasıyla 21 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.