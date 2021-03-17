Uruguay'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Uruguay'ın Bayrağı Nasıldır?
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Uruguay resmi adıyla Uruguay Doğu Cumhuriyeti, Güney Amerika'nın güneydoğusunda bulunur. Uruguay, Portekiz ile İspanya ve daha sonra Arjantin ve Brezilya arasında dört yönlü bir mücadelenin ardından 1811 ve 1828 yılları arasında bağımsızlığını kazandı.
Uruguay'ın Başkenti?
“Montevideo” şehri Uruguay'ın başkentidir.
Uruguay'ın Para Birimi Nedir?
“Uruguay Pesosu” Uruguay'ın para birimidir.
Uruguay'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Uruguay'ın telefon alan kodu : + 598
Uruguay'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Uruguay
Uruguay'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Montevideo
Uruguay'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Uruguay
Uruguay'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Montevideo
Uruguay'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Montevideo
Uruguay'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
República Oriental del Uruguay
Uruguay'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İspanyolca