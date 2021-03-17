Uruguay'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Uruguay'ın Bayrağı Nasıldır?

Uruguay resmi adıyla Uruguay Doğu Cumhuriyeti, Güney Amerika'nın güneydoğusunda bulunur. Uruguay, Portekiz ile İspanya ve daha sonra Arjantin ve Brezilya arasında dört yönlü bir mücadelenin ardından 1811 ve 1828 yılları arasında bağımsızlığını kazandı.

Uruguay'ın Başkenti?

“Montevideo” şehri Uruguay'ın başkentidir.

Uruguay'ın Para Birimi Nedir?

“Uruguay Pesosu” Uruguay'ın para birimidir.

Uruguay'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Uruguay'ın telefon alan kodu : + 598

Uruguay'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Uruguay

Uruguay'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Montevideo

Uruguay'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Uruguay

Uruguay'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Montevideo

Uruguay'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Montevideo

Uruguay'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

República Oriental del Uruguay

Uruguay'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İspanyolca

Uruguay'ın Bayrağı Nasıldır?