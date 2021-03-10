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Uşak Nüfusu 2020 - 2021 | Uşak Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Uşak nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Uşak nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Uşak ilinin nüfusunun 369 bin 433 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Uşak yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Uşak Nüfusu 2020 - 2021 | Uşak Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Uşak Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Uşak nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Uşak Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Uşak nüfusu geçen yıla göre bin 76 kişi azalarak 369 bin 433 kişi oldu ( 2019 yılında Uşak nüfusu 370 bin 509 kişiydi ) . İstanbul ilinde 184 bin 225 erkek, 185 bin 208 kadın yaşamaktadır.

Uşak Alan kodu nedir?

Uşak ilinin telefon alan kodu 0 276 şeklinde başlamaktadır.

Uşak yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Uşak ilinin yüz ölçümü 5556 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 61 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Uşak Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Uşak ilinin plaka kodu 64 olarak belirlenmiştir.

Uşak Nüfusu 2020 - 2021 | Uşak Yüzölçümü nedir?

Uşak 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Uşak 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 369433

Uşak 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 184225     

Uşak 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 185208     

Uşak 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 52

Uşak 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,94 Kişidir.

Uşak 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,06 olduğu görülmektedir.

Uşak 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,34 olduğu görülmektedir.

Uşak 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 847 kişi boşanmıştır.

Uşak 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 8316

Uşak 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 279885         

Uşak 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 140496

Uşak 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 139389             

Uşak 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 89548

Uşak 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 43729  

Uşak 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 45819  

Uşak 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 69 kişidir.

Uşak Nüfusu 2020 - 2021 | Uşak Yüzölçümü nedir?

Uşak 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 184529  Kadın : 185980  Toplam : 370509  Nüfus yoğunluğu : 69 kişidir.  

Uşak 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 139995  Kadın : 138811  Toplam : 278806  

Uşak 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 44534  Kadın : 47169  Toplam : 91703  

Uşak 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 182931  Kadın : 184583  Toplam : 367514  Nüfus yoğunluğu : 69 kişidir.  

Uşak 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 137553  Kadın : 136284  Toplam : 367514  

Uşak 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 45378  Kadın : 48299  Toplam : 93677  

Uşak 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 181898  Kadın : 183073  Toplam : 364971  Nüfus yoğunluğu : 68 kişidir.  

Uşak 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 130623  Kadın : 128121  Toplam : 258744  

Uşak 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 51275  Kadın : 54952  Toplam : 93677  

Uşak 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 179259  Kadın : 179477  Toplam : 358736  Nüfus yoğunluğu : 67 kişidir.  

Uşak 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 127338  Kadın : 126395  Toplam : 253733  

Uşak 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 51921  Kadın : 53082  Toplam : 105003  

Uşak 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 176281  Kadın : 176767  Toplam : 353048  Nüfus yoğunluğu : 66 kişidir.  

Uşak 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 123937  Kadın : 124746  Toplam : 248683  

Uşak 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 52344  Kadın : 52021  Toplam : 104365  

 

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