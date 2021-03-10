Uşak Nüfusu 2020 - 2021 | Uşak Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Uşak Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Uşak nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Uşak Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Uşak nüfusu geçen yıla göre bin 76 kişi azalarak 369 bin 433 kişi oldu ( 2019 yılında Uşak nüfusu 370 bin 509 kişiydi ) . İstanbul ilinde 184 bin 225 erkek, 185 bin 208 kadın yaşamaktadır.

Uşak Alan kodu nedir?

Uşak ilinin telefon alan kodu 0 276 şeklinde başlamaktadır.

Uşak yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Uşak ilinin yüz ölçümü 5556 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 61 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Uşak Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Uşak ilinin plaka kodu 64 olarak belirlenmiştir.

Uşak 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Uşak 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 369433

Uşak 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 184225

Uşak 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 185208

Uşak 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 52

Uşak 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,94 Kişidir.

Uşak 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,06 olduğu görülmektedir.

Uşak 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,34 olduğu görülmektedir.

Uşak 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 847 kişi boşanmıştır.

Uşak 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 8316

Uşak 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 279885

Uşak 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 140496

Uşak 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 139389

Uşak 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 89548

Uşak 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 43729

Uşak 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 45819

Uşak 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 69 kişidir.

Uşak 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 184529 Kadın : 185980 Toplam : 370509 Nüfus yoğunluğu : 69 kişidir.

Uşak 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 139995 Kadın : 138811 Toplam : 278806

Uşak 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 44534 Kadın : 47169 Toplam : 91703

Uşak 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 182931 Kadın : 184583 Toplam : 367514 Nüfus yoğunluğu : 69 kişidir.

Uşak 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 137553 Kadın : 136284 Toplam : 367514

Uşak 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 45378 Kadın : 48299 Toplam : 93677

Uşak 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 181898 Kadın : 183073 Toplam : 364971 Nüfus yoğunluğu : 68 kişidir.

Uşak 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 130623 Kadın : 128121 Toplam : 258744

Uşak 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 51275 Kadın : 54952 Toplam : 93677

Uşak 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 179259 Kadın : 179477 Toplam : 358736 Nüfus yoğunluğu : 67 kişidir.

Uşak 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 127338 Kadın : 126395 Toplam : 253733

Uşak 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 51921 Kadın : 53082 Toplam : 105003

Uşak 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 176281 Kadın : 176767 Toplam : 353048 Nüfus yoğunluğu : 66 kişidir.

Uşak 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 123937 Kadın : 124746 Toplam : 248683

Uşak 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 52344 Kadın : 52021 Toplam : 104365