Uşak Valisi Turan Ergün kimdir? Kaç yaşında? Nerelidir? Turan Ergün biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Uşak Valisi olarak atanan Turan Ergün vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Uşak Valisi Turan Ergün kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Turan Ergün biyografisi...

TURAN ERGÜN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? TURAN ERGÜN BİYOGRAFİSİ

Turan Ergün, 1967 yılında Sinop'ta doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Samsun Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine giren Ergün, daha sonra Kütahya Çavdarhisar, Muş Varto ve Yozgat Akdağmadeni Kaymakamlıklarında görev yaptı. 2002 yılında Mülkiye Müfettişliğine, 2003 yılında Mülkiye Başmüfettişliğine, 2016 yılında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına atandı.

Ergün, 2008 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünden Yüksek Lisans, 2013 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden doktora eğitimi aldı.

10 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Turan, 12 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Uşak Valisi olarak atandı.