Uşak'ın neyi meşhur? Uşak'ta ne yenir? | Gezilecek yerler

İç Anadolu ve Ege Bölgesi arasında bir geçiş bölümünü teşkil eden, İç Batı Anadolu eşiği üzerinde yer alan ve Milattan Önce 4000 yılından itibaren yerleşime açıldığı bilinen Uşak'tayız bugün. Kuzeyde Kütahya,

doğuda Afyon, güneyde Denizli, batıda Manisa'ya sınır komşusu tarih kokan bu kente yolunuz düşecekse haberimiz tam size göre! Uşak'ın yöresel yemeklerinden gezilecek yerlerine, nüfusundan yüz ölçümüne bilmeniz gereken her şey haberimizde. İşte detaylar...

UŞAK'IN NEYİ MEŞHUR? UŞAK'TA NE YENİR?

ÇÖMLEK KEBABI

Parça koyun etlerinin özel yapılmış çömleklerde salça ve su ilave edilerek pişirilmesiyle yapılan bu yemek, biber, domates ve taze soğan da katıldı mı tadından yenmiyor.

DEMİR TATLISI

Adını yapımında kullanılan ve tatlıya farklı şekiller veren demir kalıptan alan bu tatlıyı kızarttıktan sonra üzerine şerbet döküyoruz ve tadına doyamıyoruz.

ET BASMASI

Kent halkının sıklıkla pişirdiği dana kıyması ile yapılan basma köfteyi, ev yemekleri yapan restoranlarda da bulabilirsiniz.

DÖNDÜRME BÖREĞİ

El açması yufkayla yapılan bu nefis börek Uşaklıların gerek kahvaltılarda gerekse çay saatlerinde vazgeçilmez atıştırmalığı.

ALACATENE

Yeşil mercimeğin kavrulmuş soğanla harmanlandıktan sonra bulgur ve su ile pişirilmeye bırakılan Alacatene yemeği Uşak’ta akşam yemeklerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri.

UŞAK'TA GEZİLECEK YERLER

GÖĞEM ZAFER ANITI

Uşak merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Göğem Zafer Anıtı, Göğem Köyü’nde yer alıyor. Uşak, 1922 yılında düşmanlardan arındırılmış ve bu yıllarda, İstilacı Yunan orduları komutanı General Trikopis ise bu köye esir düşmüştür. O gün bağımsızlığına kavuşan Uşak’ta zafer ilan edilir ve bu anıt buraya inşa edilir.

ÖRENCİK KAPLICASI

Uşak-İzmir karayolu üzerindeki Göre Köyü’ne 10 km uzaklıkta konumlanan bu kaplıca, yıl içerisinde yerli ve yabancı pek çok turisti ağırlıyor. Kadın-erkek hamamları yer aldığı yerde kaplıca suyunun sıcaklığının 38 derece olduğu ve suyunun karaciğer, mide ve cilt hastalıklarına iyi geldiği bilinmekte.

ILICAK SUBAŞI PARKI

Kent merkezine bağlı Dikilitaş Mahallesi’nde yer alan park, 10 bin metrekarelik bir alan üzerinde bulunuyor. Futbol sahası, tenis kortları, spor tesisleri, yüzme havuzu ve çocuk oyun alanı ile yöre halkının sıklıkla tercih ettiği parklardan biri olan Ilıcak Subaşı Parkı, ailelerin ve arkadaş gruplarının bir arada yer aldığı nadir parklardandır.

ULUBEY KANYONU

Ulubey Çayı ve Banaz Çayı boyunca devam eden büyük bir kanyon ile birlikte bu kanyona bağlanan daha pek çok küçük kanyondan meydana geliyor Ulubey Kanyonu. Uzunluğu 45 km, derinliği 170 metre ve genişliği 50-100 metre arasında değişen kanyon, merkeze 30 km uzaklıkta konumlanıyor.

TAKMAK GÖLETİ

Örencik-Eşme yolu üzerindeki Takmak kasabasına 3 km mesafede yer alan Takmak Göleti, köy hizmetlerine bağlıdır. Sulama ve içme amacıyla kullanılan gölet, aynalı sazan balıklarıyla süslü.

HAKKINDA: Uşak,, 5.382 kilometrekare yüz ölçümü ve 317.744 nüfusa sahiptir. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 0,81 oranında yani 2.995 kişi artan nüfusu, 184.529 (%49.80) erkek ve 185.980 (%50.20) kadından oluşmaktadır. Şehirde nüfus yoğunluğu kilometrekarede 69 olarak saptanmıştır.