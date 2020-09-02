Uşak'ta cinayet! Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

Uşak'ın Sivaslı ilçesi Hacım köyünde meydana gelen olayda, eşi S.Ç. (32) ve kayınvalidesi F.S. (60) ile tartışan İsmail Ç.(35) tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine karısı tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

S.Ç. ve annesi F.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, İsmail Ç.'nin cenazesi Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EŞ TUTUKLANDI, KAYINVALİDE SERBEST BIRAKILDI

Yapılan işlemlerin ardından S.Ç. ve F.S. adliyeye sevk edildi. Adliyede nöbetçi savcılık tarafından S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken annesi F.S. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.