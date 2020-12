Uşak'ta iki ayrı sokakta doğalgaz patlaması meydana geldi: 6 kişi yaralandı

Altıncı Yunus Emre Sokak'ta meydana gelen ilk patlamada Burak Akgün (24), eşi Seray Akgün (22) ve çocukları 5 aylık bebek Belinay Akgün ile sokaktaki bir inşaatta çalışan Harun Albayrak (38) yaralandı. Bu patlamadan yarım saat sonra yaşanan İkinci Şeker Sokak'taki patlamada ise Recep Ali Yılmaz (37) ve Özcan Kapan yaralandı. Patlamada yaralanan bebek Belinay Akgün'ün saçlarında hafif yanıkların oluştuğu, vücudunun zarar görmediği öğrenildi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, patlamanın gerçekleştiği Altıncı Yunus Emre Sokak'ta incelemede bulundu. Gazetecilere açıklamasında ilki saat 12.48'te Atatürk Mahallesi'nde, ikincisi 30 dakika sonra Şekerevleri Mahallesi'nde olmak üzere iki ayrı adreste doğal gaz patlaması olduğunu belirten Kocabıyık, can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Hastanelerde tedavi gören 6 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığını, çeşitli yanıklarının olduğunu ifade eden Kocabıyık, şu bilgileri verdi:

"Çevre apartmanlardan tehlike nedeniyle boşalttıklarımız oldu. Vatandaşlarımız konaklama ihtiyaçlarını gidersin diye yurtlarımızı hazır ettik. Evlerinden güvenlik gerekçesiyle çıkardığımız vatandaşlarımızı yurtlarımızda misafir edeceğiz. Valilik ve belediye olarak patlamaların sebebini soruşturacağız."

DÜN YAŞANAN DOĞALGAZ KESİNTİSİ YAŞANDI

Diğer patlamanın olduğu İkinci Şeker Sokak'ta incelemede bulunan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da kentte dün ana boru hattında yaşanan arızanın ardından doğal gaz kesintisi olduğunu, 21.30'dan itibaren şehre gaz verilmeye başlandığını hatırlattı.

Dağıtıcı firma UDAŞ'ın teknik personeli ve yetkililerin gün boyunca arızanın giderilmesi için çalıştığını ve tüm kontroller yapılarak yeniden gaz verildiğini belirten Çakın, "Gaz verilmesi işleminin yetkililer tarafından yapılması konusunda gerekli bilgilendirmeler, gerek şirketin gerekse de kamu kuruluşlarının internet sayfalarındaki paylaşımlarla yapıldı." dedi.

Patlamanın gerçekleşme nedeniyle ilgili araştırmaların sürdüğünü dile getiren Çakın, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızdan istirhamımız, yetkili personelin henüz gelmediği hanelerde kesinlikle doğal gazla açma veya düzeltme gibi girişimde bulunmamaları. Vatandaşlarımızın, UDAŞ tarafından yetkilendirilmiş personel gelmeden doğal gaz kutularında herhangi bir oynama yapmamaları, vanalarını, şalterlerini kapalı tutmaları gerekmektedir. Şu an yetkililer çalışmalarını sürdürüyor."

Çakın, gazetecilerin "patlamaların dünkü kesintiyle alakasının olup olmadığı" yönündeki sorusu üzerine şunları söyledi:

"Şu an araştırmalar devam ediyor. İlk izlenimlerimiz hane içlerinde gaz birikmesi olması sebebiyle patlamanın gerçekleştiği yönünde fakat kesin bir şey söylenmesi için teknik incelemenin bitmesi gerekiyor. Bizim için önemli olan can güvenliğinin sağlanmış olması. Temennimiz de can kaybı olmadan, yaralılarımızın acil şekilde şifa bularak olayın neticelenmesi. Yeni bir hadise yaşanmaması için şirket yetkileriyle alınması gereken tedbirleri hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz."