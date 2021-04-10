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  3. Üşenmeden tünel kazdılar! Reyhanlı'dan yasa dışı şekilde Türkiye'ye girmeyen çalışan 24 kişi yakalandı

Üşenmeden tünel kazdılar! Reyhanlı'dan yasa dışı şekilde Türkiye'ye girmeyen çalışan 24 kişi yakalandı

Yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan 24 kişi yakalandı. Grubun Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınır hattında tünel kazdığı anlaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı.

Üşenmeden tünel kazdılar! Reyhanlı'dan yasa dışı şekilde Türkiye'ye girmeyen çalışan 24 kişi yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınır hattında kazılan tünelden yasa dışı olarak Türkiye'ye girmeye çalışan 24 kişilik grup yakalandı. Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Reyhanlı'daki Bükülmez (Şehit Er Hüseyin Koroç) Hudut Karakolu'nda görevli güvenlik güçlerinin sınır hattındaki arama tarama faaliyeti sırasında yaklaşık 100 metre uzunluğunda tünel tespit ettiği belirtildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde bulunan tünelden Türkiye'ye sızmaya çalışan 24 kişilik grubun da yakalandığı vurgulanan açıklamada, bölgedeki detaylı incelemelerde tünelin ucunun Suriye'deki Atme çadır kentindeki bir eve çıktığının belirlendiği bildirildi. Açıklamada, yasa dışı geçişlerin yanı sıra terörist sızmalarında da kullanılabileceği değerlendirilen tünelin kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Üşenmeden tünel kazdılar! Reyhanlı'dan yasa dışı şekilde Türkiye'ye girmeyen çalışan 24 kişi yakalandı

Üşenmeden tünel kazdılar! Reyhanlı'dan yasa dışı şekilde Türkiye'ye girmeyen çalışan 24 kişi yakalandı

Üşenmeden tünel kazdılar! Reyhanlı'dan yasa dışı şekilde Türkiye'ye girmeyen çalışan 24 kişi yakalandı

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