Ushau Abu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ushau Abu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ushau Abu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ushau Abu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ushau Abu 2 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ushau Abu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ushau Abu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ushau Abu'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ushau Abu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ushau Abu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ushau Abu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ushau Abu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2019 yılında Berekum Chelsea

13 Ekim 2021 yılında Hearts of Oak

22 Ağustos 2022 yılında Nsoatreman FC

30 Haziran 2023 yılında Hearts of Oak

Ushau Abu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ushau Abu şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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