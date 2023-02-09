Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve belediye çalışanlarından anlamlı hareket: Maaşlarını depremzedelere bağışlayacaklar

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 13.5 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen depremin yaralarının sarılması için vatandaşlar harekete geçti. Deprem bölgesine ihtiyaç malzemeleri ve nakdi yardımlar yapılırken bir destek de Üsküdar Belediyesi'nden geldi.

TÜRKMEN 3 AYLIK MAAŞINI BAĞIŞLAYACAK

Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Üsküdar Belediyesinin tüm personelinin 5 bin lira, yönetici ve müdürlerin birer aylık maaşlarını, kendisinin ise 3 aylık maaşını deprem bölgesine bağışlayacağını duyurdu.

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TÜM ÇALIŞANLAR MAAŞLARINDAN BAĞIŞ YAPACAK

Türkmen sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Gün tek yürek, tek bilek olma günüdür! Üsküdar Belediyemizin tüm personeli (3600 kişi) 5000’er lira, Yönetici ve müdür arkadaşlarım birer aylık maaşlarını, Ben de 3 aylık maaşımı DEPREM BÖLGESİNE BAĞIŞLIYORUZ. "

