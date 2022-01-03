Hizmet mi algı mı? Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den çarpıcı sözler: Halk Ekmek gerçeğini bizden dinleyin

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

CNN Türk televizyonunda dün canlı olarak ekrana gelen 'Ne Oluyor?' programında Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun açıklamalarına ve canlı yayına bağlanarak Halk Ekmek konusunda kendi yaptığı açıklamaya yer veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine 8 yeni büfe yeri bildirdiğini 5'ine uygun dediklerini fakat oralara 9 aydır büfe koyulmadığını belirtti.

"HALK EKMEK GERÇEĞİNİ BİZDEN DİNLEYİN"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İBB bize 8 yeni büfe yeri bildirdi. Beşine uygun dedik ama oralara 9 aydır büfe koymadılar :) 3 yer için “50-100 metre kaydıralım, millet konforlu hizmet alsın” dedik ama hastane şantiyesi olacak yere büfe koydular! Hizmet mi algı mı? Halk Ekmek gerçeğini bizden dinleyin."

TEVFİK GÖKSU VE HİLMİ TÜRKMEN'İN AÇIKLAMALARI

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, dün, CNN Türk'te canlı olarak ekrana gelen 'Ne Oluyor?' programına konuk oldu.

Hilmi Türkmen canlı yayına bağlanarak CHP'li yönetimin Üsküdar'daki haksız uygulamalarından örnek vererek yaşanan rezilliği aktardı.

Türkmen, İBB'nin tiyatroya dönüştürdüğü büfe açılışını şu şekilde anlattı:

"Büyükşehir meclisinde Tevfik Göksu de biraz önce ifade etti. Kaç Halk Ekmeğin nereye konacağı ile ilgili karar oy birliği ile alındı. Meclisteki herkes evet dedi. Bu kararın iki tane önemli şartı var; Bu büfeleri engellilere, şehit yakınlarına, gazilere vereceksiniz. CHP de biz de evet dedik. İkincisi, bu büfeleri nereye koyacaksanız ilgili belediyelerin imar ve şehircilik açısından sorun onların da görüşlerini alın birlikte karar verin dendi. Bunun üzerine mart 2021'de karar alındı Nisan'da Büyükşehir bize yazı yazdı. Yazıda halk ekmeğin bütün ilçelerde nerelerde kurulacağına dair liste var. Bizim Üsküdar'la ilgili yer var. Yazı bize denmiş ki bu sekiz noktaya büfe kurmak istiyoruz. Biz konuda görüşlerimizi bildirmeden Halk Ekmek hemen harekete geçti. Halk Ekmek metro çıkışında Bulgurlu istasyonunda büfe kurmaya kalkıştı. Halk Ekmek'in Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, Üsküdar CHP İlçe Başkanı ve bazı CHP'liler sanki bir baskına geliyorlar veya kendilerince bir mizansel kurmuşlar, Özgen Nama'lın yakasında gizli mikrofon var karşıya da kamerayı almışlar Üsküdar Belediyesi bizi engelliyor, Halk Ekmek'e karşılar, gazilere karşılar... gibi bir olay çıkardılar. CHP kavga etmeyeceğe yere yaklaşmaz, kavgayı bilerek çıkartıyor ve hazırlıklı gelmişler. Soruyorum bir büfenin kurulmasına yönetim kurulu başkanı niye gelsin, ne işi var orada. Tabi dışarıdan bakan vatandaş Üsküdar belediyesi halk Ekmeğe karşı zannediyor. Hemen ardından Üsküdar meydana büfe kurdular. Ve yine tekrar kavga."

Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan personellerin bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiası üzerine başlatılan terör teftişine ilişkin konuştu ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi.

Programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından belediyenin kaynaklarının derneklere ve vakıflara gitmeyeceğini söylediğini anımsatan Göksu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk olarak T3 Vakfı ile kavgaya girdi. T3 Vakfı Z kuşağımızın ideallerini, hedeflerini gerçekleştiren, Türkiye'ye İHA ve SİHA yapan, Türkiye'nin hem yerel hem milli değerlerini zirveye taşıyan vakfı bırakıp tercihini DİAYDER'den yana yapmıştır. DİAYDER'in PKK destekli bir dernek olduğunu sağır sultan bile biliyor."

DİAYDER'e kayıtlı İBB çalışanı 5 kişiden 3'ünün Temmuz ayında tutuklandığını belirten Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, "Peki Büyükşehir Belediyesi ne yapmış? Gazeteciler bu iddianameyi ortaya çıkardıktan sonra 'Aa yeni haberimiz oldu' dediler." ifadelerini kullandı.

Göksu açıklamalarına şöyle devam etti:

"Binlerce polisimizi, askerimizi şehit eden, binlerce çocuğumuzu yetim bırakan, binlerce anneyi gözyaşına mahkum eden ve küresel emperyalizmin bu ülkedeki taşeronluğunu yapan bir örgütle iltisaklı bir dernekle nasıl iş birliği yaparsınız? İddianamenin içinde daire başkanı var, milletvekili var. "Bu kolileri, kartları alın götürün" diyorlar. Bu bir irade beyanı değil mi?"