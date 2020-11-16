Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Türkmen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Hemşehrilerim; Covid19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. Sağlık ekipleri takip ediyor, ciddi bir sorun görünmüyor. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin. Arayan, yazan, duasını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum."

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ TÜRKMEN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen 1 Mart 1973 tarihinde Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dünyaya geldi. Türkmen eğitimini sırasıyla Şalpazarı İlköğretim Okulu, Hafızlık Dönemi, Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

1996 yılında serbest avukat olarak Üsküdar’da mesleğe başladı. Çeşitli eğitim, kültür ve sosyal yardım alanındaki STK’larda kurucu ve yönetici olarak görev aldı. Klasik Türk Sanatları Vakfı Kuruculuğu ve Mütevelli Heyeti Üyeliği, Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği bunlardan bazılarıdır.

SİYASET HAYATI

Siyasete aktif olarak 1992 yılında Refah Partisi Üsküdar Gençlik Kolları'nda başladı. Fazilet Partisi'nde Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK Parti’nin kuruluş süreci ile birlikte Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002 genel ve 2004 yerel seçimlerinde AK Parti Üsküdar İlçe SKM (Seçim Koordinasyon Merkezi) Başkanlığı yaptı. 2003 – 2004 yıllarında ise AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini üstlendi.

Belediye Başkan Yardımcılığı Dönemi: 2004 – 2014 yılları arası Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve İBB Meclis Üyeliği yaptı.

10 yıllık Belediye Başkan Yardımcılığı döneminde; TOGEM (Toplumsal Gelişim Merkezi) ve Gezici Anaokulu, KÜP (Kadın El Ürünleri Pazar Yerleri Projesi), Kandilli El Sanatları Merkezi, Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi, Çavuşdere Dönüşüm Projesi, Üsküdar Gençlik Merkezi, Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam Merkezi, Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri, Türkiye’de ilk kez YÖK onayıyla başlatılan Çocuk Üniversitesi, Tarihi Eserlerin Restorasyonu, Amatör Spor Kulüplerine Saha ve Alt Yapı Projeleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi projelerinin gerçekleştirilmesine bizzat öncülük etti.

Belediye Başkanlığı Dönemi: 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Beş yıllık Başkanlık dönemi boyunca yüzlerce yeni esere imza attı. Türkiye’nin ilk altın leed sertifikalı akıllı kamu binası olan Üsküdar Belediye Başkanlığı binası hizmete girdi. Yine Türkiye’de bir ilk olan Valide Sultan Gemisi ile Üsküdar ve İstanbullulara ücretsiz Boğaz turu hizmetini başlattı. Üsküdar’a 5 yeni meydan kazandırdı. 33 yıllık imar planı sorununu ve 2B sorununu çözdü, 20 bin kişiye tapuları verildi. 9 spor merkezi, 15 yüzme havuzu, Nakkaştepe Millet Bahçesi, Millet Kıraathanesi konseptine uygun olarak Nevmekân ve Nevmekân Sahil’i Üsküdar’a kazandırdı. Yine bu dönemde Üsküdar Bilim Merkezi ve Planetaryum açıldı. 46 yeni park ile Üsküdar’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2,5 kat arttı. Türkiye’nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete açıldı. 33 mahalleye Aile Sağlığı Merkezi yapıldı. 10 adet yeni okul inşa edildi. Türkmen yine bu dönemde toplam 62 caminin sıfırdan yapılmasına ya da restore edilmesine imza attı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 2. kez seçilerek Üsküdar Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir.

Türkmen, iyi derece İngilizce bilmektedir. Türkmen evli 4 çocuk sahibidir.