Üsküdar Belediyesi tarafından Öğretmenler Günü'nde Grup İmera sürprizi

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'inde katılımlarıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde Grup İmera konseri düzenlendi. Konsere Üsküdar halkı yoğun bir katılım gösterdi.

Etkinliğe katılım sağlayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sevgili öğretmenlerimiz başta olmak üzere bütün hemşehrilerimizle Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde buluştuk. Öğretmenlerimize söyleyeceğimiz nice güzel cümleler, güzel sözler her zaman bulunmaktadır. Öğretmenlerimiz hepsini ve hatta daha fazlasını hak ediyor. Fakat şu hususa dikkat çekmek isterim ki bir toplumun olmazsa olmazı güvenlik, sağlık, hukuk ve eğitimdir. Hepsinin başında da eğitim gelir. Nerede iyi bir güvenlik gücüne, iyi bir hukuk insanına, iyi bir sağlık personeline ihtiyaç varsa hepsi öğretmenlerin verdiği eğitimin eseridir. Allah hepsinden razı olsun.” şeklinde konuştu.

Başkan Türkmen konuşmasının ardından grup üyelerine çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Karadeniz müziğinin son yıllarda yetiştirdiği en beğenilen topluluklarından olan Grup İmera, sevilen şarkılarının yanı sıra, grup üyelerinin kendilerine has yorumları ile seslendirdikleri eserlerden oluşan geniş bir repertuvar ile Üsküdarlılara müzik ziyafeti yaşattı.