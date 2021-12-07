Üsküdar Belediyesi'nden öğrencilere görülmemiş jest! Öğrenci evlerinin doğalgaz faturaları ödenmeye başladı!

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in öğrencilere yönelik jestleri devam ediyor. İlçede ikamet eden öğrencilerin evlerine gelen doğalgaz faturaları Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında belediye tarafından ödenecek. İlk olarak vaat verilen bu müjde, başvurusu kabul edilen iki öğrencinin faturası ödenerek icraate döküldü.

ÖĞRENCİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Üsküdar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yakup Öksüz ve beraberindeki heyet, karar sonrası destek almak için başvuru yapan iki öğrencinin doğalgaz faturasını ödedi. Ayrıca, Ünalan ve Murat Reis mahallelerinde ikamet eden kız ve erkek öğrencilerin kaldığı iki eve ziyaret gerçekleştiren heyet, öğrencilerin taleplerini dinledi.

Üsküdar Belediyesi'nin öğrencilere yönelik ayrıcalıklar sağladığını söyleyen Öksüz, "Üsküdar son yıllarda bir öğrenci şehri haline geldi. Birçok üniversitenin ve binlerce öğrencinin ikamet ettiği Üsküdar'da bizler de belediye olarak gençlerin sorunlarını dinleyip çözüm üretmeye çalışıyoruz. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in müjdesini verdiği doğalgaz faturası yardımı kapsamında gençlerle bir araya geldik. Kış ayları boyunca ilçemizde ikamet eden öğrencilerin doğalgaz faturalarını ödeyip onlara maddi destek olup, akademik hayatlarına odaklanmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Duyuru yapılmasının ardından öğrencilerin yoğun başvuru talepleriyle karşılaştıklarını söyleyen Öksüz, 1000 ve üstü evin destekten yararlanmak istediklerini söyledi. Öksüz, doğalgaz faturası destek kapsamında bir sınır olmadığını belirterek, başvuru şartlarına uyan her öğrencinin bu ayrıcalıktan yararlanacağının da altını çizdi.

Kaldıkları öğrenci evinin doğalgaz faturaları ödenen Marmara Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Abdussamed Şahin "Kış aylarında gerçekten doğalgaz faturası çok gelecek diye tedirgin oluyorduk. Öğrenci olduğumuz için fazla gelirimiz de yok. Bu destek derslerimize daha fazla odaklanmamızı sağlayacak. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

GÖZLERİ ÖNÜNDE ONLİNE ÖDENDİ

Üsküdar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yakup Öksüz, erkek öğrenci evinin ardından, daha sonra da 3 kız öğrencinin kaldığı diğer eve ziyaret gerçekleştirdi. Genç kızlarla uzun uzun muhabbet eden Öksüz, söz verdikleri gibi doğalgaz faturalarını öğrencilerin gözü önünde online bir şekilde ödedi.

Evde kalan gençlerden Marmara İlahiyat Fakültesi öğrencisi Eda Abo, Üsküdar Belediyesi'nin destek kararını sevinçle karşıladıklarını, kış boyunca rahat edeceklerini söyledi.

DETAYLAR

Doğalgaz faturası desteğinden faydalanmak için ikametin Üsküdar'da olması, faturanın öğrencilerden birinin üzerine olması ve evde en az 3 öğrencinin kalma şartı aranıyor.

Başvurular belediyenin internet sitesi üzerinden yapılıyor. Başvurusu kabul edilen öğrenci evlerine 4 ay boyunca 400 liraya kadar doğalgaz faturası desteği yapılacak.