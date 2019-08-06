Üsküdar'da 5 çayı buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor

Üsküdar'da Şehit Timur Aktemur Parkı'nda geleneksel 5 çayı buluşmaları gerçekleştirildi. Buluşmaya Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve birçok Üsküdarlı vatandaş katıldı.

Park buluşmasına katılan mahalle sakinlerine çay ve simit, çocuklara ise pamuk şeker ve mısır ikram edildi.

Keyifli dakikaların geçirildiği park buluşmasında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Güzel bir Üsküdar gününde, bu güzel parkımızda siz sevgili hemşehrilerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Parklarımız, spor salonlarımız, yollarımız, caddelerimiz, bilim merkezimiz, bilgi evlerimiz, hastanelerimiz ile birlikte yeni dönemde de vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah.“ dedi.

Başkan Hilmi Türkmen çocuklarla toplu fotoğraf çekimi sonrasında parktaki vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet etti.