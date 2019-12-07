Üsküdar'da aile kavramında yaşanan dönüşüm konusuna değinildi

Modern toplumda ailenin rolünü, gelişen teknolojiyle birlikte aile kavramında yaşanan dönüşümü konularının anlatıldığı “Ailenin Dönüşümü” söyleşisi Prof. Dr. Kemal Sayar'ın sunumuyla Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Söyleşide, ailede bireyler arası ilişkilerin “maskesizlik, teklifsizlik, menfaatsizlik” kavramları üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Sayar, bir evin nasıl yuva olabileceğinin sırlarını katılımcılarla paylaştı.

Programa katılım sağlayan Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, " Üsküdar Belediyesi olarak düzenlediğimiz bu çok önemli söyleşide ailelere çocuklarını yarınlara en iyi şekilde hazırlamalarına olanak sağlayacak çok önemli bilgiler paylaştık. Bugün burada ciddi bir katılımla bu söyleşiyi gerçekleştirmenin memnuniyeti içerisindeyiz." diyerek Kemal Sayar'a çiçek takdim etti.

Sayar, yoğun bir katılımla gerçekleşen söyleşinin son yarım saatinde katılımcıların sorularını yanıtladı.