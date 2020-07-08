Üsküdar'da bunu yapmak yasak!

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen,Üsküdar sahilinde çekirdek yemenin yasaklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.Yasağa uymayanlara para cezası kesilecek.

Hilmi Türkmen yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bizim için zor ama zorunlu bir karar oldu bu;Harem’den Küçüksu’ya kadar, Üsküdar Sahil Hattı’nda çekirdek yemek artık yasak. Bu konuda sizlerden anlayış ve işbirliği bekliyoruz. El sıkışma arzu etmeyiz ama yazılacak cezalar, engelli hizmetleri için oluşturduğumuz bir fona aktarılacak."