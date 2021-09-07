Üsküdar'da Çölyak hastalarına glütensiz aşure ikramı!

Üsküdar Belediyesi, Muharrem Ayında Çölyak hastaları için Valide Sultan Gemisi'nde canlı müzik eşliğinde aşure dağıtımı etkinliği düzenledi. Yapılan etkinlikte bir yandan sohbet edilirken diğer yandan ise annelere ve ilgi duyanlara glütensiz aşure yapımı uygulamalı olarak anlatıldı.

Aşure ayı olarak da bilinen Muharrem Ayı kapsamında Çölyak hastalarına desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Üsküdar Belediyesi, Valide Sultan Gemisi'nde glütensiz aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Boğaz Turu yapılarak canlı müzik eşliğinde düzenlenen etkinlikte geminin bir bölümünde kurulan ufak mutfakta annelere ve ilgi duyanlara glütensiz aşure yapımı uygulamalı olarak anlatıldı.

'İHTİMAM GÖSTERİLMESİ GEREKEN BİR HASTALIK''

Etkinlikte konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, "Üsküdar Belediyesi olarak sosyal faaliyetlerimize pandemi ortamının getirdiği dezavantajla geçen yıl ara vermiştik. Ama şu an yine kontrollü bir şekilde biz vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Bugün de İstanbul 'un Üsküdar'ın yüzen sosyal tesisi Valide Sultan Gemisi'nde, güzel bir organizasyonda Çölyak hastalarımız ve aileleriyle biraradayız. Tabi bu farklı bir hastalık, ihtimam gösterilmesi gereken bir hastalık. Özellikle besin noktasında belli maddeleri ve gıdaları tüketemiyorlar. Biz hem onlara boğazın güzelliklerini bu gezi vesilesiyle izlettik. Hem de bugün ve yıl boyu tabi ki farklı etkinliklerle onların yanındayız." şeklinde konuştu. Keyifli geçen gezi etkinliği sonunda katılımcılara glütensiz ürünlerden oluşan hediye paketi takdimi yapıldı.