Üsküdar'da Emzirme Şenliği'nde anne ve bebek sağlığı anlatıldı

Üsküdar'da Emzirme Haftası dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ve TEMAS Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen Emzirme Şenliği’nde tüm anneleri ve anne adayları buluştu. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımıyla düzenlenen etkinlikte eğlenceli yarışmalarla anne ve anne adayları güzel vakit geçirdiler.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımıyla, Türkiye’nin örnekle gösterilen millet bahçesi, Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte, bebekler arasında yapılan emekleme yarışı sonucunda, kazanan bebeğin annesine hediyeler verildi.

Etkinliğin bir diğer yarışmasında ise çarkı çeviren anneler, sorulan sorulara verdikleri yanıtlarla sürpriz hediyeler kazandı.

Başkan Türkmen etkinlikte yaptığı konuşmasında, "Etkinlikte yaptığı konuşmada dünyanın en kutsal duygularından olan annelik makamına erişen anne ve anne adaylarına şükranlarını iletirken, çocukların gelişiminde anne sütünün önemini vurguladı. Anne sütü ile beslenen ve büyüyen bebeklerin daha güçlü olduğuna dikkat çeken Türkmen, “Anne sütü insanlığın en eski ama hiç eskimeyen gıdası. Bizim yapı taşımız. Allah-ü Teala Bakara Suresi’nde anneler bebeklerini iki yıl emzirirler der. Bu bizim için ilahi bir ölçüdür. Nitekim tüm dünyadan bilim insanlarının da buna uygun tavsiyeleri var. Bu demek oluyor ki anne sütü kutsaldır, emzirmek kutsal bir iştir. Ancak iyi hatırlıyorum. 70’lerde ve 80’lerde küresel mama firmaları anne sütünün yerine mamayı ikame etmeyi denediler. Bir süre insanlar daha faydalı diye mamayı tercih ettiler. Sonra bunun zararları anlaşıldı. Toplumlar ve devletler büyük bir toplumsal maliyetle karşılaştılar. Fıtrata karşı gelemeyiz.’’ dedi.

Türkmen, sözlerini sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Şimdi çok şükür, insanlık mutabakata vardı. Emzirmek bugün tartışılan bir konu değil. Yine de bu bilinci aşılamaktan geri durmuyoruz. Sağlık Bakanlığımızın 2016’da yayınladığı harika bir rehber var. Türkiye Beslenme Rehberi 2015 olarak biliniyor. Ne olur bulup okuyun. Bize gıdalar konusunda yol gösteren muhteşem bir rehber. Burada ana sütü ile ilgili de bir bölüm var. Faydaları, önledikleri hepsi orada yazıyor. Bilim insanlarının, uzmanların sözleri, ilahi ikaz ile tam bir uyum içinde. Evlatlarımız bizim geleceğimiz. Onların bugünü çok önemli.. Emzirilen bebekler daha sağlıklı oluyor, bunu söylememe gerek yok. Annelerimiz çok şükür her şeyin farkında. Bu farkındalığın sürmesi için de bizler elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek.”

Şenliğe katılan anne ve babalar Üsküdar Belediyesi'ne böyle bir etkinlik yaptığı için teşekkür ettiklerini söylediler.