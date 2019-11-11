Üsküdar'da Esinti sergisiyle geçmişin izleri günümüze taşındı

İlginç malzemeler kullanarak eserlerine ruh ve farklı bir boyut kazandıran İstanbul tutkunu, Romalı sanatçı Lithian Ricci'nin eserlerinden oluşan “Esinti” sergiye Nev Galeri Nevmekân Sahil’de İstanbullular yoğun ilgi gösterdi.

Ricci’nin Türk kadınlarının estetik ve zarafetine duyduğu hayranlıktan yola çıkıp, tarihin en görkemli imparatorluğu olan Osmanlı’nın sultanlarını resmederek hazırladığı “Esinti” Osmanlı Hanedanlığı’nın meşhur 10 sultanının portrelerinden oluşuyor. Küratörlüğünü Yasemin Aslan Bakiri’nin üstlendiği sergide, sanatçının esin kaynağı olan Türk kadınlarının yüzlerinden oluşan eserler de yer alıyor.

Çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı serginin açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ‘’Öncelikle bu eserler Türk kadınının asaletini ve zarafetini yansıtmaktadır. Güzel Üsküdar’ımız da hanım sultanlar şehri. Sosyal hayatın içinde olan eserleri olan hanımlar hep Üsküdar’a eserler bırakmışlardır. Nevmekân Sahil de tam bir Üsküdar müzesi, İstanbul’un yansıtıldığı bir eser oldu. Dolayısıyla bu sergi tam bir İstanbul sergisi olmuştur. Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği, herkesin gezip dolaşabileceği ve bu nadide eserleri görebileceği bir yer. Eserlerin herkesin ulaşabileceği bir mekanda olması da ayrıca değerli. Değerli sanatçı Lithian Ricci’nin yanı sıra serginin küratörlüğünü yapan Yasemin Aslan Bakiri hanımefendiyi de katkılarından dolayı ayrıca kutluyorum. 5 Ocak 2020 tarihine kadar sanatseverlerle buluşacak olan sergiye tüm Üsküdarlıları ve İstanbulluları bekliyoruz.’’ şeklinde konuştu.

Sergi açılışı sonrası Başkan Türkmen ve davetliler sanatçının eserlerini Osmanlı Hanedanlığı izleri taşıyan yönüyle inceleyerek kısa bir tarih turuna çıktılar.