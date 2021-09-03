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  3. Üsküdar'da geleneksel beş çayı buluşmalarına kaldığı yerden devam ediliyor!

Üsküdar'da geleneksel beş çayı buluşmalarına kaldığı yerden devam ediliyor!

Üsküdar Belediyesi, koronavirüs salgını yüzünden yaşanan pandemi sürecinde ara verilen geleneksel beş çayı buluşmalarına yeniden başladı. Cumhuriyet Mahallesi Şehit Recep Büyük Parkı'nda gerçekleşen buluşmaya mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Üsküdar'da geleneksel beş çayı buluşmalarına kaldığı yerden devam ediliyor!

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımlarıyla Üsküdar'da geleneksel beş çayı buluşmaları uzun zaman sonra tekrardan başladı. Pandemi dolayısıyla ara verilen buluşmaya ilçe genelindeki vatandaşların katılımı yoğundu.

Cumhuriyet Mahallesi Şehit Recep Büyük Parkı'nda düzenlenen geleneksel beş çayı buluşmaları büyük bir katılımla tekrardan Üsküdar'da başladı. Uzun bir aradan sonra gerçekleşen buluşmaya katılım gösteren Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen yaptığı konuşmada ”Bu buluşmalarımızı geçtiğimiz dönem başlattık, çok verimli ve çok güzel oldu. Bu buluşmalarda taleplerinizi belediye başkanı olarak bana, başkan yardımcılarımıza ve müdürlerimize ulaştırma imkânı bulacaksınız. Bu gün en önemli işimiz sizlerle burada olmak ve sizlerin taleplerini dinleyip onlara çözüm üretmektir.'' dedi

Üsküdar'da geleneksel beş çayı buluşmalarına kaldığı yerden devam ediliyor!

ÇOCUKLAR KEYİFLE VAKİT GEÇİRDİ

Keyifli geçen park buluşmasına katılan mahalle sakinlerine çay ve simit, çocuklara yüz boyama etkinliği ile balon hediyeleriyle birlikte pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Çocuklara, onların da kolayca anlayabileceği eğlenceli anlatımlarla geri dönüşümle alakalı neler yapılabilecekleri anlatıldı.

Yapılan etkinliklerin ardından ikinci buluşmanın Valide Atik Mahallesi'nde bulunan Pazarbaşı Parkı'nda gerçekleşeceğinin bilgisi verildi.

Üsküdar'da geleneksel beş çayı buluşmalarına kaldığı yerden devam ediliyor!Üsküdar'da geleneksel beş çayı buluşmalarına kaldığı yerden devam ediliyor!

 

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