Üsküdar'da IV. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu düzenlendi!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için düzenlenen IV. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu Üsküdar Belediyesi, Marmara Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği ortaklığında 13 Temmuz Pazartesi günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Sempozyuma Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 15 Temmuz Dernek Başkanı A. Tarık Şebik, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar ve alanında uzman gazeteci, akademisyen ve hukukçular katılım sağladı.

“Milli iradeyi savunmak, geleceği inşa etmek” başlığı altında 15 Temmuz hain darbe girişiminin ele alındığı sempozyumda konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Şundan aziz milletimiz müsterih olsun. Kamu kurumlarımız kendini gizleyen kripto FETÖ'cülerden tamamen arındırılıncaya, temizleninceye kadar, FETÖ tehdidi tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar yargının FETÖ ile mücadelesi titizlikle devam edecektir, kararlılıkla sürdürülecektir. Bu hainlerle iş birliği yaparak ihanet şebekesinin bir parçası haline gelen herkesten hesap sorulmaktadır. Bağımsız Türk yargısı, bu hainlerden hesap sormaya devam edecektir. Bu kararlı mücadele içeride ve dışarıda birilerini rahatsız etse de FETÖ terör örgütünün her bir üyesini yargı önüne çıkarıp hesap sormak, şehitlerimize, gazilerimize ve aziz milletimize karşı namus borcumuz, en büyük sorumluluğumuzdur. Soruşturma ve kovuşturmalar bağımsız yargı mercilerinde sürdürülmektedir. Sistem kendi bütünlüğü içinde işlemektedir, varsa hatalar yine sistemin bu işleyişi içinde giderilmektedir. Yargı mensuplarımızın adalet terazisini en hassas biçimde tutarak bu zor görevi başarıyla yerine getireceğinden eminiz." şeklinde konuştu.

Programda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bu sempozyumlar özellikle altını çizerek ifade etmek isterim ki bizim için çok çok önemli çalışmalardır. Hem bir tarihi olayı tarihi vesikayı gün yüzüne çıkarmak, belgeleriyle bütün ayrıntılarıyla vesikalandırmak ve geleceğe aktarmak babında sempozyumların yapılan bilimsel ilmi çalışmalar başlığı altında en önemlisi olduğuna inanıyorum. Bu sebepledir 15 Temmuz derneğimiz bu yıl dördüncüsünü düzenleyerek aziz milletimiz için çok çok önemli olan ve aslında unutmamamız gereken 15 Temmuz gerçeğini, ihanetini ve aynı zamanda 15 Temmuz'da bu aziz milletin kahramanlığını belgeleriyle bir araya getirmek, araştırmak, topluca gelecek kuşaklara aktarmak anlamında çok anlamlı ve artık geleneksel de bir hal aldığına inandığı bu sempozyumları gerçekleştiriyor. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyorum gazilerimize hayırlı sağlıklı uzun ömürler diliyorum.” şeklinde konuştu.

Sempozyumda Gazeteci-Yazar Nedim Şener, Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satan, Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Hukukçular Derneği Genel Başkanı Avukat Cavit Tatlı, Ortadoğu Uzmanı Dr. Said El- Haj konuşma yaparak 15 Temmuz gecesini her yönüyle ele aldılar.