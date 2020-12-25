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  3. Üsküdar'da kucağındaki bez bebek ile dilenen kadının yaptığı hile ortaya çıktı!

Üsküdar'da kucağındaki bez bebek ile dilenen kadının yaptığı hile ortaya çıktı!

Üsküdar'da kucağında bulundurduğu bez bebek ile vatandaşa duygu sömürüsü yaparak dilenen kadının foyası ortaya çıktı. Dilencilik yapan kadın zabıta ekipleri tarafından polise teslim edildi.

Üsküdar'da kucağındaki bez bebek ile dilenen kadının yaptığı hile ortaya çıktı!

Üsküdar TEM otoyolu katılım ile Kısıklı katılım mevkiinde yol kenarında bir kadının kucağında battaniyeye sarılı bir bebek ile oturduğu ve dilencilik yaptığı görüldü. Olay yerine giden zabıta ekipleri kadının kucağındaki kundağı açtığında içerisinde bez bebek olduğunu tespit etti.

Kucağındaki bez bebek ile vatandaşın duygularını sömürerek dilencilik yapan ve adının Afet olduğunu beyan eden kadın zabıta ekiplerince olay yerinden götürüldü. Dilencilik yapan kadın, kimlik tespiti ve gerekli cezai işlemler yapılması için Bulgurlu Polis Merkezine götürülmek üzere polis ekiplerine teslim edildi.

Üsküdar'da kucağındaki bez bebek ile dilenen kadının yaptığı hile ortaya çıktı!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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