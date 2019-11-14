Üsküdar'da Tasavvuf Sohbetleri semineri düzenlendi

Kültür Sanat dünyasının önemli isimlerinden olup tasavvuf konularındaki çalışmaları ile tanınan M.Fatih Çıtlak, "Tasavvuf Sohbetleri" adlı seminerde Üsküdarlılarla buluştu. Uzmanlığı ile toplumun her kesimi tarafından takdir gören M.Fatih Çıtlak'ın yer aldığı seminere ilgi yoğundu.

Seminerlerinin devam edeceğini ve adeta bir ders niteliğinde olduğunu belirten Fatih Çıtlak Hoca, ilk dersinde Esma-ül Hüsna'yı (Allah'ın isimlerini) konu aldı.

Akıcı konuşması ve yer yer mizahi anlatımıyla izleyenlerden tam not alan Çıtlak, 1,5 saat boyunca salonda ses çıkarılmadan, notlar alınarak izleyiciler tarafından dinlenildi.