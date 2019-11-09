Üsküdar'da Yusuf Güney rüzgarı esti

Şarkılarının yanı sıra yaşam tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Güney, Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında üçüncüsü düzenlenen “Akustik Muhabbet”in konuğu oldu. Nevmekân Sahil’de gerçekleştirilen konserde Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kemal Sunal taklitleri yapan sanatçı, sevenlerini kahkahaya boğdu.

Etkinlik alanını dolduran ve dışarıya kadar taşan kalabalıkla birlikte “İlle de Uğruna Ölmem mi Gerek”, “Aşk-ı Virane”, “ Ördü Kader Ağlarını”, “Sevdaluğun Sarmadi” gibi sevilen şarkılarını seslendiren Yusuf Güney, engelli bir hanımefendiyle “Melekler Seni Bana Yazmış” şarkısı eşliğinde dans etti.

Konser sonrası konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üsküdar Belediyesi olarak keyifli muhabbet temasıyla işlediğimiz “Akustik Muhabbet” konserimizde bu akşam Yusuf Güney’i ağırlamaktan mutluluk duyduk. Hepinizin gözlerinden çok keyifli bir akşam geçirdiğinizi görebiliyorum. Kendisi renkli ve eğlenceli kişiliği, müzikteki ustalığıyla bu akşam bize tarifsiz bir müzik ziyafeti yaşattı. Bunu yaşıyor olmak, ne kadar doğru bir projeyi hayata geçirdiğimizi bir kez daha gösterdi. Üsküdar Belediyesi olarak böyle muhabbet ve müzik dolu konserler gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz.” diyerek sanatçıya çiçek takdim etti.

Üsküdarlılara çok özel bir gece yaşatan sanatçı, birçok hayranı ile sahnede fotoğraf çektirdi. Etkinlik sonunda Başkan Türkmen ile birlikte vatandaşların arasına girerek öz çekim yapmayı da ihmal etmedi.