Uşşaki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah'ın vukuatları bitmiyor: İstismar ettiği 10 yaşında bir çocuk daha varmış!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ikamet eden Uşşaki tarikatının lideri Fatih Nurullah ismiyle bilinen Eyyüp Fatih Şağban'ın, müridinin 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu olarak yargılandığı davanın ilk duruşması 13 Kasım'da görüldü.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Çorum'da ikamet etmeleri sebebiyle davaya Sesli ve Görüntülü Bilgi Sistemi Sistemi (SEGBİS) yoluyla katılan 12 yaşındaki kız çocuğu Y.A.'nın, psikolog eşliğinde 44 dakika süren ifadesinin detaylarına ulaşıldı.

"15 SANİYE ÖPTÜ, AFALLADIM"

Küçüklüğünden beri Eyyüp Fatih Şağban'ın dergahına gittiğini belirten Y.A., Sakarya Kuzuluk'ta meydana gelen tecavüz girişiminden bir yıl önce tarikatın Kasımpaşa'daki merkezinde ve Avcılar Tahtakale'deki dergahında da cinsel istismara uğradığını söyledi.

Fatih Nurullah, geçen yıl Avcılar'a geldiğinde bitişikte evleri olan Y.A.'ya “Vakfa gelir misin? Ben geldim” diye mesaj gönderdi.

Y.A., şöyle devam ediyor: “Ben geldim” diyerek, çağırıyordu. Annemden izin alıp kardeşimle gittim. Kardeşim erkeklerin yanında kaldı. Beni yukarıya çağırdı. Bir şey diyecek diye o aceleyle çıktığımda bana ‘Ayşe' ismiyle seslendi. Ben bir şaşırdım. Ya beni karıştırıyor dedim. Aniden öpme oldu. 15 saniye sürdü. Afalladım. Bir çocuk olarak ne yaptığını öğrenmeye çalıştım.”

Y.A., Kasımpaşa'daki merkezde de istismara uğradığını savunarak, “Annem odasına gelmiyordu. Kardeşim giriyordu. Kardeşim çıkınca öpüyordu. Odada 2-3 kişi oluyordu. Onlara çıkmasını söylüyordu. Kötü amaçlı olduğunu anlayamadım” diyor.

"RÜYAMDA MELEKLER SENİ BENİMLE NİKAHLIYORDU"

Y.A., geçen mart ayında Fatih Nurullah'ın Sakarya Kuzuluk'taki villasına gittiklerini kaydediyor. Y.A.'ya göre 10 Mart'ta kendisini çağıran Nurullah, “Sana Hazreti Ayşe'nin adını verdim, rüyamda melekler seni bana nikahladı” dedi.

Devamını Y.A. şu şekilde anlatıyor:

“Yine Ayşe diye seslendi. ‘Neden Ayşe dediğimi biliyor musun?' dedi. ‘Bilmiyorum. Size soracaktım efendim' dedim. ‘Sana Hazreti Ayşe'nin ismini verdim. Onun hayatından örnek al. O da küçük yaşta evlenmiş. Evlenince zaten değeri anlaşılmış, güçlü biridir' dedi. Aşağıya inip bir telefon bulup hayatını okumamı söyledi. Okudum. Yukarıya çıktım. ‘Bana anlat' dedi. Hazreti Ayşe'nin hayatını özetledim. ‘Seni rüyamda gördüm' dedi. ‘Nasıl gördünüz' dedim. Dizine oturttu. ‘Rüyamda melekler seni benimle nikahlıyordu. Seni bana veriyorlardı. İlk öpme orada oldu.”

"ANNENİ ÖLDÜRÜR, BABANI İŞİNDEN EDERİM"

Fatih Nurullah, 17 Mart'ta saat 21.30'da Y.A.'yı odaya çağırdı. Kız içeriye girdiğinde kapıyı kilitledi. İddiaya göre, Y.A.'nın pantolonunu çıkararak, tecavüze kalkıştı.

Y.A., şunları söylüyor:

“Kurtulmaya çalıştım. Birine anlatırsan anneni öldürür ve babanı işinden ederim. Sizi sokağa atarım gibi tehditte bulundu. ‘Sana doğum gününde her istediğini alacağım, kimseye anlatma, tamam mı?' dedi. Söz verdim. Bana para verdi. Kapıyı açtı.”

İstismar gecesi bitmedi.

Y.A. devam ediyor:

“Fatih Nurullah, gece 04.30 civarında sabah namazına inerken, yanıma geldi. Salonda yatıyordum. Pantolonumu açtığı an uyandım. ‘Uyuyor musun?' dedi. Belki değişik şeyler yapar diye susup uyuma taklidi yaptım. Gücüm yetmez diye düşündüm. Bir de evde misafirler vardı. Aşağıda dervişler Fatih efendinin namazı kıldırmasını bekliyordu. Sustum ve bekledim sadece.”

Y.A. Sakarya'dan ayrıldıkları gün Fatih Nurullah tarafından ailece odaya davet edildi. Ardından Y.A.'nın yalnız gelmesini istedi. Çocuğa “Gidersen buna nasıl dayanacağım, bir daha benden kaçma” dedi.

"10 YAŞINDA BİR KIZ DAHA VAR"

Y.A.'nın iddiasına göre…

Sakarya'da, 10 yaşındaki bir kız da Fatih Nurullah tarafından istismar edildi.

Y.A. anlatıyor: “Çay götürdük ikimiz. Fatih efendi, ‘Aşağıya inip bana bir şey getirir misin' dedi. Ben aşağıya indim. Sonradan kız bana, ‘Sen gittikten sonra Fatih efendi beni kucağına oturttu, öptü' dedi. Güzel bir şey sanmış bunu. Adı, N. idi.”

Bu arada, Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nin sakinleri, Pir Hüsamettin Sokak'ta yer alan Fatih Nurullah'a ait Gülzari Mualla Vakfı'na ait binanın hukuka aykırı şekilde inşa edildiğini savunarak, yıkılmasını istedi.

Mahallelinin İstanbul Valiliği'ne sunduğu dilekçede şöyle deniyor:

“Mahalle sakinleri olarak bu binadaki faaliyetler ve burada yaşananlar bizleri, ailemizi ve geleceğimizi oluşturan çocuklarımızı endişelendirmektedir. Nurullah'ın cinsel saldırı nedeniyle tutuklanmış olması endişemizi somutlaştırmaktadır. Bu yapının ruhsatsız ve kaçak yapı olduğu öğrenilmiştir. Taşınmazın vereceği mahallemize vereceği zararın önlenmesi için gerekenin yapılmasını arz ederiz.”

