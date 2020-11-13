Usta oyuncu Taner Barlas eşinden boşanıyor
Türk sinemasının üstatlarından oyuncu Taner Barlas, 2015 senesinde evlendiği Gülşah Kıray ile boşanma kararı aldı. Anlaşmalı olarak boşanma kararı alan çift, birbirlerinden tazminat talebinde bulunmadı.
İstanbul Aile Mahkemesi’nde açılan anlaşmalı davanın dilekçesinde, çiftin 25 Haziran 2015’te evlendikleri ve çocuklarının olmadığı belirtilerek şöyle denildi:
“Evlilik birliğinden beklenen sevgi ve saygı ortadan kalkmıştır. Tarafların şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmalarını talep ediyoruz.” Taner Barlas’ın mahkemeye sunduğu anlaşmalı boşanma protokolüne göre taraflar birbirlerinden herhangi bir nafaka veya tazminat talebinde bulunmayacak.
TANER BARLAS KİMDİR?
Taner Barlas, 1947 yılında Burdur'da dünyaya gelen, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı, yönetmen, yazar. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve LCC Tiyatro Okulu mezunu olan sanatçı, ayrıca pandomim eğitimi aldı. Tiyatro ve pandomim eğitimini İngiltere'de ve Polonya'da geliştirdi. Birçok dizi, film ve tiyatroda yer aldı.
TANER BARLAS'IN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Bücür : Berat Efe Parlar : 2018
Yüksek Sosyete : 2016
Bizim Yenge : 2011
Aşk ve Ceza : Kudret Sabancı - 2010
Kavak yelleri : Kerem Çakıroğlu - 2010
Melekler korusun : 2010
Yüreğine Sor : Yusuf Kurçenli - 2009
Vesaire Vesaire : Tunç Başaran - 2008
Gurbet Kuşları : Yusuf Kurçenli - 2008
Başka Semtin Çocukları - Aydın Bulut - 2008
Binbir Gece (dizi) : Kudret Sabancı : 2008
Yaprak Dökümü (dizi) : Mesude Eraslan : 2006
Ahh İstanbul (dizi) : 2006
Fırtına (dizi) : 2006
Kaybolan Yıllar (dizi) : Zeynep Günay Tan : 2006
Yedi Günah, Yedi Tepe, Bir Metropol : Ümit Çırak - 2005
Kimsesiz Zaman Tasvirleri - 2004
Çemberimde Gül Oya : Çağan Irmak - 2004
Kampüsistan : Uluç Bayraktar - 2003
Papatya ile Karabiber : 2002
Asmalı Konak : Çağan Irmak - 2002
Altın Yumruk İstanbul'da - 2001
Yapayalnız - 2001
Ceket - 2000
Yalan Dünya - 2000
Çilekli Pasta : Çağan Irmak - 2000
Filler ve Çimen : Derviş Zaim - 2000
Fasulye : Bora Tekay - 1999
Kaçıklık Diploması : Tunç Başaran - 1998
Affet Bizi Hocam - 1998
Kördüğüm - 1997
Böyle mi Olacaktı - 1997
Baba Evi - 1997
Solgun Bir Sarı Gül - 1996
80. Adım : Tomris Giritlioğlu - 1996
Yüzleşme : 1996
Kurtuluş : Ziya Öztan - 1996
Aşk Üzerine Söylenmemiş Her şey - 1995
Sahte Dünyalar - 1995
Bir Aşk Uğruna - 1994
İz : Yeşim Ustaoğlu - 1994
Bir Yanımız Bahar Bahçe - 1994
Tatlı Betüş - 1993
Amerikalı : Şerif Gören - 1993
Hadi Gel Bar - 1992
Piano Piano Bacaksız : Tunç Başaran - 1992
Seni Seviyorum Rosa : Işıl Özgentürk - 1992
Uzun İnce Bir Yol : Tunç Başaran - 1991
Berdel : Atıf Yılmaz - 1990
Asiye Nasıl Kurtulur? : Atıf Yılmaz - 1986
Değirmen : Atıf Yılmaz - 1986
Kaynak: Hürriyet