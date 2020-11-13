İstanbul Aile Mahkemesi’nde açılan anlaşmalı davanın dilekçesinde, çiftin 25 Haziran 2015’te evlendikleri ve çocuklarının olmadığı belirtilerek şöyle denildi:

“Evlilik birliğinden beklenen sevgi ve saygı ortadan kalkmıştır. Tarafların şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmalarını talep ediyoruz.” Taner Barlas’ın mahkemeye sunduğu anlaşmalı boşanma protokolüne göre taraflar birbirlerinden herhangi bir nafaka veya tazminat talebinde bulunmayacak.

TANER BARLAS KİMDİR?

Taner Barlas, 1947 yılında Burdur'da dünyaya gelen, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı, yönetmen, yazar. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve LCC Tiyatro Okulu mezunu olan sanatçı, ayrıca pandomim eğitimi aldı. Tiyatro ve pandomim eğitimini İngiltere'de ve Polonya'da geliştirdi. Birçok dizi, film ve tiyatroda yer aldı.

TANER BARLAS'IN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Bücür : Berat Efe Parlar : 2018

Yüksek Sosyete : 2016

Bizim Yenge : 2011

Aşk ve Ceza : Kudret Sabancı - 2010

Kavak yelleri : Kerem Çakıroğlu - 2010

Melekler korusun : 2010

Yüreğine Sor : Yusuf Kurçenli - 2009

Vesaire Vesaire : Tunç Başaran - 2008

Gurbet Kuşları : Yusuf Kurçenli - 2008

Başka Semtin Çocukları - Aydın Bulut - 2008

Binbir Gece (dizi) : Kudret Sabancı : 2008

Yaprak Dökümü (dizi) : Mesude Eraslan : 2006

Ahh İstanbul (dizi) : 2006

Fırtına (dizi) : 2006

Kaybolan Yıllar (dizi) : Zeynep Günay Tan : 2006

Yedi Günah, Yedi Tepe, Bir Metropol : Ümit Çırak - 2005

Kimsesiz Zaman Tasvirleri - 2004

Çemberimde Gül Oya : Çağan Irmak - 2004

Kampüsistan : Uluç Bayraktar - 2003

Papatya ile Karabiber : 2002

Asmalı Konak : Çağan Irmak - 2002

Altın Yumruk İstanbul'da - 2001

Yapayalnız - 2001

Ceket - 2000

Yalan Dünya - 2000

Çilekli Pasta : Çağan Irmak - 2000

Filler ve Çimen : Derviş Zaim - 2000

Fasulye : Bora Tekay - 1999

Kaçıklık Diploması : Tunç Başaran - 1998

Affet Bizi Hocam - 1998

Kördüğüm - 1997

Böyle mi Olacaktı - 1997

Baba Evi - 1997

Solgun Bir Sarı Gül - 1996

80. Adım : Tomris Giritlioğlu - 1996

Yüzleşme : 1996

Kurtuluş : Ziya Öztan - 1996

Aşk Üzerine Söylenmemiş Her şey - 1995

Sahte Dünyalar - 1995

Bir Aşk Uğruna - 1994

İz : Yeşim Ustaoğlu - 1994

Bir Yanımız Bahar Bahçe - 1994

Tatlı Betüş - 1993

Amerikalı : Şerif Gören - 1993

Hadi Gel Bar - 1992

Piano Piano Bacaksız : Tunç Başaran - 1992

Seni Seviyorum Rosa : Işıl Özgentürk - 1992

Uzun İnce Bir Yol : Tunç Başaran - 1991

Berdel : Atıf Yılmaz - 1990

Asiye Nasıl Kurtulur? : Atıf Yılmaz - 1986

Değirmen : Atıf Yılmaz - 1986

Kaynak: Hürriyet