Usta sanatçı Ferdi Özbeğen ölüm yıl dönümünde anılıyor

Son zamanlarda "Bir Başkadır" adlı dizide şarkılarının çalınmasıyla plakları tükenen Usta sanatçı Ferdi Özbeğen, aramızdan ayrılışının 8. yılında sevgi ve özlem ile anılıyor.

ALTIN MİKROFON'LA SANAT DÜNYASINA İLK ADIMINI ATTI

1965 yılında Hürriyet’ten tarafından düzenlenen 'Altın Mikrofon' yarışmasıyla müzik dünyasına adım atan usta sanatçı Ferdi Özbeğen, yaptığı çıkışla döneme damga vuran en popüler isimlerinden biriydi. Müzik hayatının yanı sıra "Tanrıya Feryat", "Bir düşmeye Gör", " Kadınca" gibi Yeşilçam filmlerinde de boy gösteren Özbeğen oyunculuğuyla da sevilen bir kişilikti...

FERDİ ÖZBEĞEN KİMDİR?

Hasan Özbeğen ve Afet Özbeğen'in oğlu olarak 1941 yılında İzmir'de dünyaya gelen sanatçı, anaokulu ve ilkokul birinci sınıfı Şişli Terakki Vakfı Özel Işık Koleji'nde okudu.

Ortaokulla birlikte özel müzik öğrenimine başlayan sanatçı, 1960'da İzmir Özel Türk Koleji'nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul'da İktisat Fakültesi'ni kazanan Ferdi Özbeğen, 1963 yılında babasının vefat etmesi üzerine eğitimini yarıda kesmek zorunda kalarak, ilgi alanı olan müziğe yöneldi.

Ferdi Özbeğen'in, detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Ferdi Özbeğen kimdir? Nereli? Nerede ve nasıl öldü? Kaç yaşında vefat etti?