Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz isimli YouTube kanalındaki Gör Beni programına konuk olan Utku Uysal, videoyu izleyenlerin dikkatini çekti. Yaptığı açıklamaların ardından Utku uysal merak konusu oldu. Peki Utku Uysal kimdir? | Utku Uysal erkek hali | Utku Uysal İnstagram adresi nedir? İşte ayrıntılar...

UTKU UYSAL KİMDİR?

Utku Uysal, 29 yıldır İstanbul'da çeşitli mekanlarda sahne almaktadır. Gece hayatının adından söz ettiren isimlerinden biri olan Utku Uysal, Selin Ciğerci'nin de arkadaşıdır.

İstanbul’un sosyetik simalarını, iş insanlarını, sanatçılarını ve beyaz yakalıları eğlendiren isimlerden biri olan Utku Uysal, cinsiyet değiştirmeye markete gider gibi bir anda karar verdiğini söylemiş ve ameliyat sonrası ruh sağlının bozulduğunu ifade etmişti.

Utku Uysal konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada "20 yaşında bir kenarda bıraktığım genç Utku’yla konuşarak, ondan özür dileyerek düzeldim." ifadelerini kullanmıştı.

UTKU UYSAL ERKEK HALİ

Utku Uysal, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni isimli programına da konuk oldu.

Burada yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Uysal'ın cinsiyet değiştirme ameliyatı olmadan önceki hali merak konusu oldu. Ama internette Utku Uysal'ın ameliyat öncesi dönemine ilişkin fotoğraf bulunmamaktadır.

UTKU UYSAL İNSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

Utku Uysal İnstagram adresi: @utkuuysall'dir.

Utku Uysal'ın İnstagram'da 16 binin üzerinde takipçisi bulunmaktadır.