İmamoğlu'na soruşturma açıldı mı? Bakan Soylu yanıtladıRoma - Manchester United maçı canlı izle | Bein Sports Haber canlı yayın izleArsenal - Villareal maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi ? ( muhtemel ilk 11)Bakan Elvan açıkladı: Tarım Kredi, esnaf kredi ile vergi ve prim borcunun ertelendiTam kapanma 19 Mayıs'a kadar uzayacak mı? Bakan Soylu açıkladıBakan Elvan: 2020 yılının ikinci çeyreğinden itibaren inanılmaz bir sorun ile karşı karşıya kaldıkUtku Uysal kimdir? | Utku Uysal erkek hali | Utku Uysal İnstagram adresi nedir?'Hemen bitmeyecek' diyerek duyurdu! Koronavirüse ilişkin korkutan açıklama: Yeni varyantlar bekleniyorFaruk Demirel kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Faruk Demirel Twitter adresi nedir? | Faruk Demirel Habertürk'te göreve mi getirildi?6 Mayıs 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Utku Uysal kimdir? | Utku Uysal erkek hali | Utku Uysal İnstagram adresi nedir?

Utku Uysal kimdir? | Utku Uysal erkek hali | Utku Uysal İnstagram adresi nedir?

Utku Uysal, Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz isimli YouTube kanalındaki Gör Beni programına konuk oldu. Yaptığı açıklamaların ardından Utku uysal merak konusu oldu. Peki Utku Uysal kimdir? | Utku Uysal erkek hali | Utku Uysal İnstagram adresi nedir? İşte detaylar...

Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz isimli YouTube kanalındaki Gör Beni programına konuk olan Utku Uysal, videoyu izleyenlerin dikkatini çekti. Yaptığı açıklamaların ardından Utku uysal merak konusu oldu. Peki Utku Uysal kimdir? | Utku Uysal erkek hali | Utku Uysal İnstagram adresi nedir? İşte ayrıntılar...

UTKU UYSAL KİMDİR? 

Utku Uysal, 29 yıldır İstanbul'da çeşitli mekanlarda sahne almaktadır. Gece hayatının adından söz ettiren isimlerinden biri olan Utku Uysal, Selin Ciğerci'nin de arkadaşıdır.

Utku Uysal kimdir? | Utku Uysal erkek hali | Utku Uysal İnstagram adresi nedir?

İstanbul’un sosyetik simalarını, iş insanlarını, sanatçılarını ve beyaz yakalıları eğlendiren isimlerden biri olan Utku Uysal, cinsiyet değiştirmeye markete gider gibi bir anda karar verdiğini söylemiş ve ameliyat sonrası ruh sağlının bozulduğunu ifade etmişti.

Utku Uysal kimdir? | Utku Uysal erkek hali | Utku Uysal İnstagram adresi nedir?

Utku Uysal konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada "20 yaşında bir kenarda bıraktığım genç Utku’yla konuşarak, ondan özür dileyerek düzeldim." ifadelerini kullanmıştı.

Utku Uysal kimdir? | Utku Uysal erkek hali | Utku Uysal İnstagram adresi nedir?

UTKU UYSAL ERKEK HALİ

Utku Uysal, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni isimli programına da konuk oldu.

Burada yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Uysal'ın cinsiyet değiştirme ameliyatı olmadan önceki hali merak konusu oldu. Ama internette Utku Uysal'ın ameliyat öncesi dönemine ilişkin fotoğraf bulunmamaktadır.

Utku Uysal kimdir? | Utku Uysal erkek hali | Utku Uysal İnstagram adresi nedir?

Utku Uysal kimdir? | Utku Uysal erkek hali | Utku Uysal İnstagram adresi nedir?

UTKU UYSAL İNSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

Utku Uysal İnstagram adresi: @utkuuysall'dir.

Utku Uysal'ın İnstagram'da 16 binin üzerinde takipçisi bulunmaktadır.

Utku Uysal kimdir? | Utku Uysal erkek hali | Utku Uysal İnstagram adresi nedir?

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT