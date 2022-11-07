Bir arazi veya tarla sahibi olan vatandaşlar, sahibi olduğu yeri uydu üzerinden ölçebilir. Söz konusu işlemi yapmak isteyenler veya bilgi sahibi olmak isteyenler de internet arama motorlarında araştırmalar yapıyor. Bu işlemi yapmak için birtakım detaylara dikkat etmek, arsanın konum bilgisini bilmek önemlidir. Peki Uydudan arazi ölçümü, tarla ölçümü nasıl yapılır? Tapu kadastro arsa ölçüm fiyatları ne kadar?

UYDUDAN ARAZİ ÖLÇÜMÜ, TARLA ÖLÇÜMÜ NASIL YAPILIR?

Uydu üzerinden arazi ve tarla ölçümü için Google Earth'ı kullanmanız gerekmektedir. Bunun için Google Earth'ı açın daha sonra adres bilgisini girin. Söz konusu adrese yakınlaşarak ölçmek istediğini alanı ortalayın.

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Harita üzerinde dokunarak ya da tıklayarak çizime başlayabilirsiniz. Alanı seçtikten sonra "Hesapla" düğmesini tıklayın.

Bilgisayarınızda Google Earth'ü açın.

Google Earth'ı açmak için tıklayınız.

Bir yer arayın veya yerküre üzerinde bir konum seçin.

Solda Ölçüm simgesini tıklayın. Google Earth, kuş bakışı görünüme geçecektir.

Ölçüm noktalarını ayarlamak için haritayı tıklayın.

Bir noktayı kaldırmak için sağdaki Geri Al simgesini tıklayın.

İki nokta arasındaki ölçümü tamamlamak için son eklediğiniz noktayı çift tıklayın veya Bitti simgesini tıklayın.

Uzunluğu sağda görebilirsiniz.

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İpuçları:

Bir yerin alanını ölçmek için, şekli tamamlamak üzere ilk noktanıza bağlanın. Alanı sağda görürsünüz. Bu talimatları görmek ve daha fazla yardım almak için Yardım Yardım simgesini tıklayın.



ÖLÇÜMÜ DÜZENLEME

Nokta eklemeyi bitirdikten sonra çizgi parçalarını veya şekli düzenlemek isterseniz noktaları tıklayıp sürükleyin.

Tekrar ölçüm yapmak için Yeni Ölçüm Başlat simgesini tıklayın.

Ölçümü silip haritaya geri dönmek için sağ tarafta Kapat'ı tıklayın.

Ölçüm birimi değiştirme

Mesafe ölçtükten sonra:

Ölçülen mesafeyi sağ üstte görebilirsiniz.

Ölçü biriminin yanındaki açılır listeyi tıklayın.

Ölçü birimi seçin.

Genel ayarları değiştirmek için:

Solda menüyü açın.

Ayarlar simgesini tıklayın.

"Biçimler ve Birimler" bölümünde istediğiniz ölçü birimlerini ayarlayın.

Bunun yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgu Uygulamasını kullanarak parsel ölçümü yapabilirsiniz. Yapmanız gereken gerekli bilgileri girerek ölçüm yapılacak alanı belirlemenizdir. Parsel açıldıktan sonra alt menüde yer alan cetvel simgesine tıklayarak alan ve mesafe bilgisini öğrenebilirsiniz.

PARSEL SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TAPU KADASTRO ARSA ÖLÇÜM FİYATLARI NE KADAR?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2022 yılında arsa ölçüm fiyatlarını belirledi. Buna göre arsa, tarla ölçüm fiyatları 820 TL ile 6 bin 332 TL arasında değişmektedir.

LİHKAB ÖLÇÜM FİYATLARI 2022

LİKHAB ölçüm fiyatları 2022 yılı için değişmiştir. Söz konusu fiyat metrekareye göre farklılık göstermektedir.

1-1000 m2 için 820 TL



1.001-3000 m2 1.228 TL



3.001-5000 m2 1.749 TL



5.001-10000 m2 2.124 TL



10.001-20.000 m2 2.304 TL



20.001-50.000 m2 2.646 TL



50.001-100.000 m2 3.164 TL



100.001-200.000 m2 3.911 TL



200.000-500.000 m2 6.332 TL



500.000 den sonra her 100.000 için 1.116 TL