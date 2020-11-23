Uyuşturucu bağımlısı genç kadının itirafları torbacıları yakalattı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine dün saat 15.00 sıralarında gelen uyuşturucu bağımlısı A.Y. isimli kadın, polise tedavi olmak istediğini belirterek kendisine uyuşturucu satan torbacıları ise göstermek istediğini söyledi. Kadının mavi renkli otomobille gelen Hasan isimli bir şahıstan Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde uyuşturucu satın aldığını belirtmesi üzerine harekete geçen Kağıthane polisi, cadde üzerinde belirlenen noktada beklemeye başladı. Bir süre sonra gelen Seat Leon marka mavi renkli 34 VT 1738 plakalı otomobili gören polis, bekleme yapan sürücünün yanına giderek şoför koltuğundaki şahsı inmesini söyledi.

ŞAHISLARIN ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Uyuşturucu ticareti suçundan 7 adet olmak üzere toplamda 20 adet emniyette kaydı olan Hasan K. üst araması yapılmadan önce kendi rızasıyla belinden çıkarttığı tabancasını polise teslim etti. Üst aramasını yapan polis, kabarıklık olduğunu fark ettiği şahsın cebinden çıkarttığı bir miktar metamfetamini ele geçirdi. Polis ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden kazandığı düşünülen 12 bin lira ve 3 adet cep telefonuna da el koydu. Yine aracın içerisinde olan 10 adet uyuşturucu ticareti suçundan olmak üzere toplamda 29 adet kaydı bulunan Deniz A. da herhangi bir suç unsuruna rastlanılamadı. Aracın arka koltuğunda oturan ve çeşitli suçlardan emniyetten 11 adet kaydı olan Şerif D. isimli şahsın üst aramasında da peçete içerisinde alüminyum folyoya sarılı iki parça metanfetamin bulundu. Araçtaki diğer yolcu Müşerref A'da ise herhangi bir suç unsuruna rastlanılamadı.

GENÇ KADINI ZEHİRLEYEN TORBACI GÖZALTINA ALINDI

Aramaların ardından gözaltına alınan şahıslardan Müşerref A. ve Deniz A. ifadelerinin alınmasının, Şerif D. ise "uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Hasan K. isimli torbacılar ise "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ve "ateşli silah kanuna muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. Şahısların üzerinde ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve tabancaya da el konuldu. Hastanede sağlık raporları alınan şahıslar Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.