Uyuşturucu gençleri böyle mahvediyor! Üst geçide çıkan 30 yaşındaki genç kendini boşluğa bıraktı

Şişli'de meydana gelen olayda uyuşturucu etkisindeki genç intihar girişiminde bulundu. Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki üst geçitte meydana gelen olayda, 30 yaşındaki E.B. uyuşturucu kullandıktan sonra üst geçitten atladı.

İKNA ÇALIŞMALARI SÜRERKEN KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Şişli'de bir şahsın üst geçitten sarktığını gören vatandaşlar durumu polis ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, genci ikna çalışmalarına başladı. Polis ekipleri tarafından yol trafiğe kapatılırken, çevredeki vatandaşlar korku dolu gözlerle yaşananları izlemeye başladı. Genç intihardan vazgeçirilmeye çalışıldığı sırada kendini bir anda boşluğa bıraktı.

HAYATA TUTUNMAYI BAŞARDI

Uyuşturucunun korkunç yüzünü ortaya koyan olayda kendini boşluğa bırakan gence ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç acil olarak ameliyata alındı. İntihar girişiminde bulunan gencin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.