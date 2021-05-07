Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 şüpheli tutuklandı!
Hatay merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda jandarmanın baskın düzenlediği adreslerde gözaltına alınan 22 zanlıdan 21'i tutuklandı.
Hassa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik Hatay merkezli Kilis ve Gaziantep'te 24 adrese jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Jandarma, baskın yapılan adreslerde satışa hazır uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi, 22 zanlıyı gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 21'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri serbest bırakıldı.
KAYNAK: ANADOLU AJANSI