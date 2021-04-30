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Uyuşturucu tacirinin oyuncak arabası, hassas terazi çıktı

Şişli'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu sattığı belirlenen bir şahsın üzerinde oyuncak araba görünümlü hassas terazi ele geçirdi.

Uyuşturucu tacirinin oyuncak arabası, hassas terazi çıktı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, dün gece Cumhuriyet Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği bir şahsı durdurdu. Y.E.O. (28) isimli şahsın yapılan üst aramasında 6 parça halinde toplam 99 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 200 TL para ve oyuncak araba görünümlü hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Uyuşturucu tacirinin oyuncak arabası, hassas terazi çıktı

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