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  3. Uyuşturucudan aranan Mısırlı Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı

Uyuşturucudan aranan Mısırlı Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı

İstanbul polisi tarafından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan aranan Mısır uyruklu bir kişi Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucudan aranan Mısırlı Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Mısır uyruklu Abdelhamıd R.R.A.Z. (24), Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarından yakalanarak gözaltına alındı. Abdelhamıd R.R.A.Z., Samsun Adliyesine sevk edildi. Mısır uyruklu şahsın İstanbul Adliyesindeki mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade vereceği öğrenildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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