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  3. Uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Rapçi Murda evine dönemeyecek!

Uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Rapçi Murda evine dönemeyecek!

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan rapçi Murda'nın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve bu nedenle Hollanda’da yaşayan Murda, adli kontrolü kaldırılmadan evine dönemeyeceği öğrenildi.

Uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Rapçi Murda evine dönemeyecek!

‘Duman’, ‘Eh Baba’ ve ‘Pahalı’ isimli şarkılarında uyuşturucu ve uyarıcısı madde kullanımını özendirdiği iddia edilen, ‘Murda’ isimli 37 yaşındaki şarkıcı Önder Doğan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Hollanda’da yaşayan Murda, geçtiğimiz Pazar günü, Türkiye’ye giriş yaparken Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Rapçi Murda evine dönemeyecek!

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Murda’nın, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Hollanda’da yaşayan şarkıcı, adli kontrolü kaldırılmadan evine dönemeyecek.

Uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Rapçi Murda evine dönemeyecek!

"BURADA BÖYLE OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİM"

Murda'nın ifadesinde, “2 tane ‘Duman’ isimli şarkım var. Türkiye’de söylediğim ‘Duman’ şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil. ‘Pahalı’ ve 'Eh Baba' şarkıları da benim. Hollanda’da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim. Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır. Arada çok ince bir nüans vardır. Hiç kimseyi suça özendirmek maksadıyla söylenmiş değildir” şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Rapçi Murda evine dönemeyecek!

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