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  3. Uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı

Uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı

Rusya'da evinin bahçesindeki bir ağacın altında uyuyakalan kadının ağzından içeri yılan girdi. Boyu 1 metreden uzun olan zehirsiz yılan genç kadının midesine kadar ilerleyince, doktorlar talihsiz kadını ameliyat etmek zorunda kaldı.

Rusya'ya bağlı Kafkasya ülkelerinden biri olan Dağıstan'ın Levaşi bölgesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Evinin bahçesindeki bir ağacın altında, ağzı açık şekilde uyuyakalan kadının ağzından içeri 1 metre uzunluğunda bir yılan girdi. 

Uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı

RÖNTGEN SONUCU HERKESİ ŞAŞIRTTI

Bir süre sonra uyanan kadın, midesinde bir hareketlilik hissederek durumu aile üyeleriyle paylaştı. Bunun üzerine hastaneye götürülen talihsiz kadının doktor tarafından röntgeni çekilince, midesinde bir metre uzunluğunda bir yılana rastlandı. Sağlık görevlileri tarafından vakit kaybedilmeden ameliyata alınan genç kadın, genel anestezsiyle uyutuldu. Doktorların, özel bir malzeme kullandıkları ameliyat sırasında, uyutulan kadının midesinden boyu 1 metreden fazla olan yılan çıkartıldı. 

Uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı

YILANIN ZEHİRSİZ OLMASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Ameliyat esnasında çekilen görüntülerin basına verilmesi üzerine olay tüm dünyada duyularak gündem oldu. Görüntülerde, uyutulan kadının ağzının bir materyal yardımıyla açık tutularak boğazından yılanın çıkartıldığı görülüyor. Yılanın kuyruk kısmından tutularak boğazdan çekildiğinin yer aldığı görüntüler, ülkede bir anda en çok izlenenler arasında ilk sırada yerini aldı. Bunun üzerine açıklama yapan hastane yetkilileri, yılanın canlı olarak çıkarıldığını ve kadında herhangi bir zararın söz konusu olmadığını belirtti. Yılanın zehirli bir yılan olmaması nedeniyle kadının kurtulduğu, şu an için hastanede kontrol altında tutulduğu ifade edildi.

Berna Akkaya
Editör


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