Uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinin kurbanı oldu! Kalbinden bıçakladı

Adana Ceyhan'da gerçekleşen olayda şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açarak eşi Ali Öner’in yanından ayrılan iki çocuk annesi Serap Öner, bir ay önce babasının evine geldi.

Eşinden boşanmak istemeyen Ali Öner'in tehditleri nedeniyle uzaklaştırma kararı da aldıran Serap Öner cinayet kurbanı oldu.

Dün gece saatlerinde ikili arasında başlayan tartışmanın büyümesi ile eşini kalbinden bıçaklayan Ali Öner, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadını gören ailesi kendi imkanları ile Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri kaçan Ali Öner’i yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın saat 00.30 sıralarında meydana geldiğini anlatan baba Kayadan, "Gece kızımla beraber oturduk. Sonra ben içeri girdim, dışarıdan bağırtıları duydum. Dışarı koştuğumda merdivende kızım kanlar içinde kucağıma düştü. Kızımı aldım kucakladım. Her tarafı kanlar içerisindeydi. Kanını durdurmaya çalıştım çocuklar arabayı getirdi acile yetiştirdik. Bir aydır benim yanımdaydı ayrılmak istiyordu. Şiddetli geçimsizlik vardı istemiyordu. Kızım 'Ben ayrılacağım baba, dayanamıyorum artık' diyordu. Ben içeri girince oğlumu tek görüp, benim de içerde olmamı fırsat kollayarak olayı işledi" dedi.

"DAHA ÖNCE DE TEHDİT ETTİ"

Serap Öner'in kardeşi Süleyman Kayadan ise, kız kardeşiyle evin önünde otururken gelen saldırganın 'Hadi gel gidelim' diyerek ablasını götürmeye çalıştığını belirtirken, "Kapının önünde oturuyorduk bir anda çıktı geldi. Bıçakla tehdit ediyordu. Bağırdı, çağırdı 'Hadi gel gidelim' diye tartışıyordu. Ablam da gitmek istemiyordu. Cebinden bıçak çıkardı. Kolundan tutup çekip götürmek isterken, ben aralarına girdim. Sonra beni de itekleyip, direkt ablamı kalbinden 2-3 defa bıçakladı. Hedefinde ablam vardı. Bıçaklandığında ablamı tuttum, kan kaybetmesin diye bıçaklandığı yere basınç yaptım sonra hastaneye götürdük. Daha önce de ablamı bıçakla tehdit etti. Haneye tecavüzde bulundu. Evimize silah sıktı. Emniyete ailecek şikayette bulunmuştuk, uzaklaştırması vardı" diye konuştu.