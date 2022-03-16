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  3. Uzanamadıkları ciğere murdar dediler! Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, Selçuk Bayraktar'a ve SİHA'lara saldırdı!

Uzanamadıkları ciğere murdar dediler! Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, Selçuk Bayraktar'a ve SİHA'lara saldırdı!

Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından Selçuk Bayraktar başta olmak üzere İHA ve SİHA'ları hedef aldı.

Uzanamadıkları ciğere murdar dediler! Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, Selçuk Bayraktar'a ve SİHA'lara saldırdı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından İHA, SİHA'ları ve Selçuk Bayraktar'ı hedef alarak, dünyanın konuştuğu teknolojilere saldırdı. BAYRAKTAR teknolojilerinin "Reklam"dan ibaret olduğunu söyleyen Çıray'a, "Dünya kabullendi, siz uzanamadığınız ciğere murdar dediniz" yorumları geldi.

Uzanamadıkları ciğere murdar dediler! Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, Selçuk Bayraktar'a ve SİHA'lara saldırdı!

"BAYRAKTAR, İHA, SİHA REKLAMIDIR GİDİYOR"

Aytun Çıray, dünyanın konuştuğu Bayraktar SİHA'lara ve BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar hakkında, "Bir "Bayraktar SİHA, İHA" reklâmıdır gidiyor. Devletin tüm imkânları önüne serilmiş.. "Rakipsiz!" genç işinsanı da babasına benzememiş.. Havasından geçilmiyor. Ama hiç kimse Vestel'in üretip de ihraç ettiği Karayel ve benzerlerinden söz etmiyor. Niye?" ifadelerine yer verdi.

 

 

Uzanamadıkları ciğere murdar dediler! Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, Selçuk Bayraktar'a ve SİHA'lara saldırdı! Uzanamadıkları ciğere murdar dediler! Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, Selçuk Bayraktar'a ve SİHA'lara saldırdı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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