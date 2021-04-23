SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Soylu'dan Fatih Faruk Özer hamlesi!Ünlü isimlerden '23 Nisan' paylaşımlarıKırmızı bülten nedir, ne anlama gelir? Kırmızı bülten nasıl ve kimlere çıkarılır?Erciyes Üniversitesinin geliştirdiği yerli koronavirüs aşı çalışmalarında Mayıs atında Faz-3'e geçilecek!Üzerine kaynar su dökülen Gonca Vuslateri bir operasyon daha geçirecek!Son dakika| Başsavcılıktan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten talebiÜnlü rapçi Yener Çevik'ten skandal açıklama!Nice yıllara: TBMM 101 yaşında! Şentop ve beraberindekiler Anıtkabir'i ziyaret etti23 nisan marketler açık mı 2021? 24-25 Nisan hafta sonu marketler saat kaça kadar açık?Kartla yapılan ödemeler yüzde 48 arttı: En çok ödeme kamu/vergi dairelerine yapıldı
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Üzerine kaynar su dökülen Gonca Vuslateri bir operasyon daha geçirecek!

Üzerine kaynar su dökülen Gonca Vuslateri bir operasyon daha geçirecek!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu Gonca Vuslateri, üzerine kaynar su dökülmesinin ardından hastanelik olmuştu. Vuslateri, tedavisin iyi gittiğini belirterek bir daha operasyon geçireceğini duyurdu.

Üzerine kaynar su dökülen Gonca Vuslateri bir operasyon daha geçirecek!

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından koronavirüse yakalandığını açıklayan Gonca Vuslateri, virüsün ardından evde talihsiz bir kaza geçirdiğini duyurmuştu. Üzerine burnu açılsın diye içine kekik yağı döktüğü tenceredeki kaynar suyu döken 34 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

"BİR OPERASYON DAHA..."

Tedavisine devam edilen ünlü oyuncu, bir operasyon daha geçireceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin takipçilerine bilgi veren oyuncu, şunları söyledi; “Az kaldı… Yarın bir operasyon daha… Bu arada Covid terli ama ateşsiz gidiyor maşallah. Arayan, soran, sarılan, çiçek resimleri yollayan, sevgisini paylaşan herkese minnetimi sunarım." ifadelerini kullandı.

Üzerine kaynar su dökülen Gonca Vuslateri bir operasyon daha geçirecek!

"SAĞLIK PERSONELİNE HAYRAN KALDIM"

Tedavi gördüğü hastanede sağlık personellerinin ilgisinden çok memnun kaldığını belirten Vuslateri, "Sağlık personellerine bir kez daha hayran kaldım. Hastalarının ellerini tutup, öksürük krizlerinde ‘Geçecek, başaracaksın’ diye motive etmeseler sanırım psikolojik olarak gerçekten katlanılmaz olurdu. Bu süreçte her dakika ulaşılabilir olan ve daima elimden tutan doktoruma da teşekkür etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

Üzerine kaynar su dökülen Gonca Vuslateri bir operasyon daha geçirecek!

TALİHSİZ KAZAYI BÖYLE ANLATMIŞTI

Ünlü oyuncu başından geçenleri şu sözlerle anlatmıştı:  "Covid-19, 3. gün ve dün burnumu biraz açsın diye içine kekik yağı döktüğüm bir tencere kaynar suyu belimden aşağı foş diye dökerek, İstanbul'u çığlıklarımla ayağa kaldırdım. Kök hücre tedavisi ile kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım. Harika projemden 10 gün daha uzaktayım ama inanıyorum ki bu da geçecek. Neler neler geçmedi ki... Cihangir'im, köpeklerim, sokak kedilerim size emanet birkaç gün. Sedasyonu almadan önce son cümlem şuydu; 'Cissy'nin ilaçları.." 

Üzerine kaynar su dökülen Gonca Vuslateri bir operasyon daha geçirecek!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT