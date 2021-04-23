Üzerine kaynar su dökülen Gonca Vuslateri bir operasyon daha geçirecek!

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından koronavirüse yakalandığını açıklayan Gonca Vuslateri, virüsün ardından evde talihsiz bir kaza geçirdiğini duyurmuştu. Üzerine burnu açılsın diye içine kekik yağı döktüğü tenceredeki kaynar suyu döken 34 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

"BİR OPERASYON DAHA..."

Tedavisine devam edilen ünlü oyuncu, bir operasyon daha geçireceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin takipçilerine bilgi veren oyuncu, şunları söyledi; “Az kaldı… Yarın bir operasyon daha… Bu arada Covid terli ama ateşsiz gidiyor maşallah. Arayan, soran, sarılan, çiçek resimleri yollayan, sevgisini paylaşan herkese minnetimi sunarım." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK PERSONELİNE HAYRAN KALDIM"

Tedavi gördüğü hastanede sağlık personellerinin ilgisinden çok memnun kaldığını belirten Vuslateri, "Sağlık personellerine bir kez daha hayran kaldım. Hastalarının ellerini tutup, öksürük krizlerinde ‘Geçecek, başaracaksın’ diye motive etmeseler sanırım psikolojik olarak gerçekten katlanılmaz olurdu. Bu süreçte her dakika ulaşılabilir olan ve daima elimden tutan doktoruma da teşekkür etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

TALİHSİZ KAZAYI BÖYLE ANLATMIŞTI

Ünlü oyuncu başından geçenleri şu sözlerle anlatmıştı: "Covid-19, 3. gün ve dün burnumu biraz açsın diye içine kekik yağı döktüğüm bir tencere kaynar suyu belimden aşağı foş diye dökerek, İstanbul'u çığlıklarımla ayağa kaldırdım. Kök hücre tedavisi ile kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım. Harika projemden 10 gün daha uzaktayım ama inanıyorum ki bu da geçecek. Neler neler geçmedi ki... Cihangir'im, köpeklerim, sokak kedilerim size emanet birkaç gün. Sedasyonu almadan önce son cümlem şuydu; 'Cissy'nin ilaçları.."