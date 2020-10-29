Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, ülkemizde bir önemli ismi daha hayattan kopardı. İç hastalıkları uzmanı Doktor Engin Türkmen, tedavi sürecini tamamlayamadan yeni tip koronavirüse yeni düşerek hayatını kaybetti. Bunun üzerine internet kullanıcıları tarafından Doktor Engin Türkmen'in hayatı merak konusu olurken biz de haberimizde Uzman Doktor Engin Türkmen kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü? sorularının cevaplarına yer verdik. İşte detaylar...

DOKTOR ENGİN TÜRKMEN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

4 Eylül 1970 tarihinde Mardin'in Midyat ilçesinde dünyaya gelen 50 yaşındaki Uzman Doktor Engin Türkmen, ilk ve orta öğrenimini Batman'da tamamladı. Ardından Diyarbakır'daki Ziya Gökalp Lisesi'ne devam eden Türkmen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisans eğitimi aldı.

1995-1996 yılları arasında Med-Line Acil hizmetler sektöründe organizasyon hekimliği yapan Doktor Türkmen, 1996-1998 tarihlerinde Türkmen Teşhis ve Tedavi Kliniği kurucusu ve yöneticisi pozisyonunda görev aldı.

1998-1999'da Erzurum 109.Topçu Alayı reviri, Muhabere Taburu,1.sınıf Askeri Cezaevi ve

İstihkam taburunda yedek subaylık yaptığı bilinen Engin Türkmen, 2000 yılında başladığı İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi aldı. ABD'de 4 yıl süren eğitiminin ardından 2006 yılına dek Özel Bahat Halk Hastanesi'nde İç Hastalıkları Uzmanı olarak çalışan Türkmen, Avicenna Hospital İç Hastalıkları Departmanı kurucu üyesidir.

2007'de başladığı Medical Park Bahçelievler İç Hastalıkları Uzmanı, Başhekim Yardımcısı ve Mesul Müdür Yardımcısı görevine 10 yıl boyunca devam eden Engin Türkmen, 2014'te Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD da Yrd. Doç Dr öğretim görevlisi pozisyonunda bulundu ve 2017’de Medikal Park Bahçelievler hastanesinde Başhekimi olarak görevine devam ederken 50 yaşında yakalandığı yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.