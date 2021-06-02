"Uzman Eller Projesi" kapsamında 100 bin liraya kadar hibe desteği

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, "2022-2024 yılları arasında kırsal kesimde yaşayan/yaşamayı üstlenen ve meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri bölümlerinden mezun üreticilerin projelerine ilişkin 100 bin liraya varana kadar hibe desteğinde bulunulacağı" belirtildi.

Söz konusu kararla birlikte mezun genç istihdamının sağlanması, girişimciliğin desteklenmesi, konuya ilişkin uzmanların teşvik edilmesi, tarımsal üretimin miktarı, kalitesi ve veriminin arttırılması amaçlanıyor.

100 BİN LİRAYA KADAR HİBE DESTEĞİ

Hayvansal ve bitkisel üretim, su ürünleri ve yöresel ürünler ile tıbbi aromatik bitki üretimine yönelik projeler ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler destekten yararlanabilecek ve uygulanacak projelere 100 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacaktır.

Proje bütçesi katma değer vergisi dışarda tutularak hesaplanacak, hibe sözleşmesi imzalanacak ve proje yatırımının tamamlanması şartı aranacak.

Karar kapsamında uygulanacak projelere yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan" karşılanacak ve "Ziraat Bankası" aracılığıyla ödenecektir.

HİBE DESTEĞİNDEN FAYDALANAMAYANLAR

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmayanlar ve Tarım ve Orman Bakanlığının diğer hibe programlarından yararlanmış kişiler bu hibe desteği projesinden yararlanamayacaktır. Ayrıca hak sahipleri bu programdan yalnızca bir kez faydalanabilecektir.

Karar esasların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ de belirlenecek ve ödemelerin denetimiyle ilgili bakanlık yetkili olacaktır.