Uzman isim duyurdu! Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları ülkeyi terk ediyor!

Uzman Prof. Dr. Aslan, verdiği röportajda yaz mevsiminin en sıcak ve bunaltıcı günleri olan eyyam-ı bahurun kuzey yarımkürede temmuz ve eylül döneminde, güney yarımkürede ocak ve mart ayları arasında görüldüğünü belirtti.

"EYYAM-I BAHUR SICAKLIKLARININ BU HAFTA ÜLKEYİ TERK ETMESİNİ BEKLİYORUZ"



Prof. Dr. Aslan, eyyam-ı bahur sıcaklıklarının nemle beraber bunaltıcılığını daha da arttırdığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Yazın en sıcak günlerinin yaşandığı bu dönemde Türkiye'de özellikle güney ve doğu bölgelerde sıcaklık 45 dereceye kadar çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Türkiye'yi hafta sonu terk etmesini ve hafta sonu sıcaklarının 4-5 derece düşmesi bekliyoruz. Hafta sonu İstanbul'da yağış bekleniyor, Batı Akdeniz Bölgesi'nde yağış olasılığı bulunuyor. Ayrıca ağustos ayında ülkemizde hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimler ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışların yurt genelinde mevsim normalleri civarında olacağını tahmin ediyoruz."