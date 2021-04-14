Uzman isim uyardı "65 yaş üzeri vatandaşlarımız bir an önce aşı randevularını almalı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "kısmi kapanma" uygulamasının yerinde bir karar olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, bu uygulamanın 9 başlık altında incelenebileceğini söyledi. Prof. Dr. İlhan, yaptığı açıklamada, "Bunların bir tanesi hafta sonu kısıtlamaları yine aynen devam edecek. Yine aynı zamanda da hafta içi kısıtlama saatinin saat 19.00'da başlaması. Buna bakacak olursak Türkiye'nin en doğusundaki vatandaşımız bile iftar saatine yetişebiliyor. Buradaki kısıtlama amacının sebebi de özellikle vatandaşların ev dışındaki yerlerde iftar yapması ve kalabalık yapmasının önüne geçmek. Erken saatte vatandaşlar evlerinde olurlarsa çekirdek aile olarak iftarlarını yapacaklar ve böylece de risk azalacak" ifadelerini kullandı.

"VİRÜSÜN YÜZDE 45'İ İSTANBUL'DA"

Kısmi kapanma uygulanan alanlardan birinin de şehirlerarası seyahat olduğunu hatırlatan Prof. Dr. İlhan, "Bir diğer konu şehirlerarası dolaşımın kısıtlanması. Bu da son derece önemli. Biliyorsunuz daha önce de bu gerçekleşmişti. Böylece virüsün örneğin yüzde 45'i İstanbul'da, baktığımızda Anadolu'ya bulaşması ya da Anadolu'dan gelmesinin önüne geçilecek. Bunlar deneyimle olan şeyler. Zira yine geçen dönemi hatırlayalım 1 Haziran'da kısıtlamaların gevşetilmesi ile beraber özellikle büyük şehirlerimizde yaygın olan virüs tüm Anadolu'ya yayılmış, daha sonra eylül, ekim gibi izinlerin bitmesi, tatillerin bitmesi ile tekrar büyükşehirlerimizde yoğunlaşmış ve tüm Anadolu enfekte olmuştu bu süreçte. Dolayısıyla bu da çok yerinde bir yaklaşım" diye konuştu.

"YAŞLILAR BİR AN ÖNCE AŞI OLMALI"

Toplu taşıma araçlarında 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşlar için getirilen kısıtlamayı da değerlendiren Prof. Dr. İlhan, "Yine 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı için toplu taşıma kısıtlaması söz konusu. Bu da bu vatandaşlarımızı korumak için çok önemli. Zira biliyoruz ki hala yine 65 yaş üzeri vatandaşlarımızda yaklaşık olarak her 4 kişiden birinin aşı olmaması nedeniyle de maalesef hastalığı ağır geçirenler ve vefat edenler de söz konusu. 65 yaş üzeri vatandaşlarımız bugünden tezi yok bir an önce aşı randevularını almalı ve aşılanmalarını gerçekleştirmeliler. Hemen çok kısa zamanda randevularını alabilirler vatandaşlarımız. Yine bir başka konu kamuda esnek ve kademeli mesaiye geçilmesi. Bu hem kalabalığı önlemede çok önemli hem de erken çıkılacağı için toplu taşımadaki kalabalığı engellemede de çok çok önemli" şeklinde konuştu.

"VATANDAŞLAR BİRARAYA GELMEMEYE ÖZEN GÖSTERMELİ"

Kısmi kısıtlama kapsamında kapanan kıraathaneler, kafeler, iptal edilen düğün, nişan gibi organizasyonların da yerinde kararlar olduğunu ve bunun amacının Ramazan Bayramı ve sonrasına daha rahat ulaşabilmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan şunları kaydetti: "Hem toplu iftarlar hem de evlerde kalabalıklaşmaya izin verilmeyecek. Tabii burada devletin herkesin evini denetleme, takip etme şansı yok, doğru da değil. Ama vatandaşlarımızın da evlerde bir araya gelmemeye özen göstermeleri gerekiyor."

"BAYRAM SONRASI DAHA İYİ ZAMANLARI GÖRMELİYİZ"

Kısmi kapanma uygulamasının sürekli takip halinde olunan aktif bir süreç olacağını belirten İlhan, artış veya düşüş trendine göre 15 gün sonra yeni bir karar alınacağını kaydederek, "Rakamlar yukarı giderse ondan daha da kısıtlayıcı yaklaşımlar söz konusu olabilir. Aşağı doğru gidiyorsa, aşağı gitme söz konusuysa önlemler yine değerlendirilir. Artışın aşağı doğru olması söz konusuysa bir 15 gün daha böyle gidilebilir, bayram sonrasında daha iyi zamanları görebilmek için" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı