Uzman isim uyardı! Bu maddenin olduğu temizlik ürünlerine dikkat! DNA hasarı, cinsiyet kaymalarına sebep oluyor

Yüksek Kimya Mühendisi Kudret Livaoğlu, temizlik ürünlerindeki parfümlerde daha ağır kimyasallar kullanıldığına dikkat çekerek, "Fitalat kansorojen maddesi kullanılan deterjanlarda bilimsel olarak DNA hasarı, cinsiyet kaymalarına sebep olduğu tespit ediliyor” dedi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Uzman isim uyardı! Bu maddenin olduğu temizlik ürünlerine dikkat! DNA hasarı, cinsiyet kaymalarına sebep oluyor

Zeytinburnu Belediyesi AKDEM tarafından her çarşamba günü Merkezefendi Parkı’nda düzenlenen Bahçe Seminerleri’nde bu hafta ‘Evde Doğal Temizlik’ konuşuldu.

Yüksek Kimya Mühendisi Kudret Livaoğlu'nun vatandaşları bilgilendirdiği seminerde temizlik ürünlerinin kullanımı konusunda bilinmeyen detaylar ve kullanılabilecek alternatif ürünler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Uzman isim uyardı! Bu maddenin olduğu temizlik ürünlerine dikkat! DNA hasarı, cinsiyet kaymalarına sebep oluyor

ÇOK KÖPÜREN DETARJANLARDA ALERJİK REAKSİYON RİSKİ

Temizlik yaparken en çok bilinen yanlış olan "Temizlik yaparken çok köpük istiyoruz" tezine değinen Kudret Livaoğlu, "Ne kadar köpürürse ya da ne kadar parfüm kokarsa o kadar temizlendiğini hissediyoruz. Çok köpüren deterjanlar petrolden elde edilen güçlü deterjanlar oluyor. Bu ürünlerin maliyeti doğal ürünlere nazaran daha düşük ama ciddi alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor." dedi.

FİTALAT TEHLİKESİ

Temizlik ürünlerindeki parfümlerün daha ağır kimyasalların kullanıldığı ürünler olduğuna dikkat çeken Livaoğlu, bir kokunun oluşturulabilmesi için 200 kadar çeşitli kimyasallın bir araya getirildiğini söyledi. Livaoğlu Fitalat kansorojen maddesine değinerek, "Fitalat, kullanılan deterjanlarda bilimsel olarak DNA hasarı, cinsiyet kaymalarına sebep olduğu tespit ediliyor” ifadelerini kullandı.

Uzman isim uyardı! Bu maddenin olduğu temizlik ürünlerine dikkat! DNA hasarı, cinsiyet kaymalarına sebep oluyor

TEMİZLİK YAPARKEN DETERJAN KARIŞTIRANLAR DİKKAT

Vatandaşların günlük hayatta birçok kimyasalla muhatap olduğunu belirterek şöyle konuştu: " Araştırmalar gösteriyor ki ev içindeki kimyasal kirlilik dışarıya oranla 70 kat fazla. Kullandığımız deterjanlarla ev içerisinde kimyasal bir kirlilik oluşturuyoruz. Hamilelerin ve çocuk sahibi olanların temizlik konusunda daha bilinçli davranması gerekiyor. Temizlik yaparken deterjanların daha etkili olur düşüncesiyle karıştırılması zehirleyici gazların ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Sırf temizlik yaparken hayatını kaybeden insanlar olabiliyor. Kullandığımız malzemeyi bilinçli olarak seçmemiz lazım”

Temizlik ve kozmetik ürünlerin deri yoluyla direkt kana karıştığını ve boşaltım sistemine girmediğini kaydeden Livaoğlu, bu ürünlerin elimizden geldiği kadarıyla doğal yöntemlerle değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

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